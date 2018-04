Es una de las mujeres más estilosas del mundo. Rania de Jordania inspira a millones de mujeres en todo el mundo con sus looks elegantes y sofisticados (solo hay que ver los más de 4 millones de seguidores que acumula en su perfil de Instagram) y entre sus combos fashion favoritos no faltan las camisas blancas con faldas midi, una fórmula de éxito que la royal ha convertido en una de sus señas de identidad. Como muestra, el perfecto look de primavera que ha lucido recientemente y que ha compartido con sus seguidores en las redes sociales. Si quieres saber los detalles, sigue leyendo.

VER GALERÍA

Desde los cortes de las prendas, hasta los colores, todo su outfit nos hace soñar con nuestros próximos spring looks. La combinación de blanco y rosa claro es trés chic y muy luminosa, perfecta para un look de día. Y el estampado de cuadros Vichy en versión mini nos traslada hasta la costa francesa, aunque en realidad la falda tiene origen italiana como te contamos más adelante. Lo que es irrefutable es que Rania ha vuelto a confiar en su binomio preferido y, una vez más, con total acierto.

Camisa blanca + falda 'midi'

Dos prendas que separadas nos gustan, pero juntas nos apasionan. Y esto es lo que le ocurre a nuestra protagonista, que en este caso combina una pieza, la falda, de Sara Battaglia (si te suena su apellido es porque se trata de la hermana de Giovanna Battaglia, una de las editoras de moda e inflluencers italianas más conocidas dentro del mundo de la moda). Un diseño de la colección Spring-Summer 2018 de la diseñadora, que cuesta 606,56€ en su página web (alrededor de $745) y nos recuerda al estilo New Look de Christian Dior de los años 50.

VER GALERÍA

Este conjunto de prendas recuerda al estilo 'New Look' de Christian Dior

Para combinar con la falda, Rania de Jordania elige una clásica camisa blanca, uno de los básicos en su armario y el de otras stylish celebrities como Victoria Beckham o Carolina Herrera. En su caso, un modelo de Maison Makarem, con puffy sleeves, que tiene un precio de $280. Dos elementos, la camisa blanca y la falda en color pastel, que ya hemos visto en otras ocasiones en la royal, por ejemplo, en la Boda Real de Felipe y Letizia, en 2004. Este es solo uno de los dos guiños a España que hemos encontrado en este look.

VER GALERÍA

Rania de Jordania, en la Boda Real de Felipe y Letizia de España en 2004

En aquella ocasión, sin embargo, se trataba de una falda larga y adornada con una capa de tul y bordados, pero también era un diseño de cintura alta y contaba con un cinturón anudado que definía su silueta. La camisa, por el contrario, sí repetía la fórmula puffy, 'al codo' y los primeros botones desabrochados de su último look. Y para completar su outfit, un accesorio muy especial: un bolso con acento español.

'Made in Spain'

ONESIXONE es una firma de accesorios de lujo española que apenas tiene cuatro años de vida pero ya ha llegado a mercados como Asia y Rusia, además de ocupar un lugar en los closets de influyentes mujeres como Michelle Obama o Lady Gaga. Sus diseños son pequeñas obras de arte y prácticamente piezas de coleccionista (los bolsos están numerados y tan solo fabrican 161 unidades de cada uno). El de Rania, en particular, es el odelo Gaia Small 'Bodies Nude', diseñado en colaboración con la artista Kelly Beeman, y rematado con un asa dorada y un logo de oro de 14 quilates creado por la joyera Helena Rohner. Su precio, 1.400 €, unos $1,720.

VER GALERÍA

Bolso 'Gaia Small Bodies Nude', de ONESIXONE