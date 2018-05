Segundo fin de semana de Coachella y una nueva oportunidad para pasear el estilo festivalero que marcará tendencia este año. Pero, ¿cómo eligen sus looks las influencers y celebrities que asisten a este tipo de eventos? Para descubrirlo, hemos hablado con Natalie Lim Suárez, más conocida como Natalie Off Duty. Y esta it-girl con ascendencia china, mexicana y española nos ha contado qué prendas y accesorios no pueden faltar en su maleta o cómo elige sus outfits. ¡Toma nota!

¿Es tu primera vez en Coachella?

"¡He ido ocho años seguidos! Es bastante loco, pero me encanta cada año. Todavía es emocionante y es el momento perfecto para visitar California cuando Nueva York aún está congelado. Para mí, 'Coachella' es el fin de semana que da coienzo a la primavera con música realmente increíble".

¿Qué prendas son tus 'must have' para este festival?

"Me encanta todo lo que sea muy fluido y vaporoso. Piensa en un pantalón de cintura alta, estampado de cebra y una blusa corta a juego o un vestido midi de seda paisley... Es el lugar perfecto para jugar con diseños. Me encanta utilizar, por ejemplo, un caftán increíble y transparente para usar al lado de la piscina con aretes muy lujosos y de gran tamaño. Palm Springs es retro... Me gusta divertirme con esa vibra y vestirme con prendas inspiradas en lo vintage como bikinis de cintura alta, coloridos pañuelos en la cabeza y divertidas gafas de sol tintadas de rosa".

¿Qué accesorios son tus favoritos durante la 'Festival Season'?

"Dos increíbles pares de gafas de sol. Me gusta llevar un par negro para todo y uno divertido y retro para divertirme al lado de la piscina. Tampoco puedo viajar sin aretes grandes y llamativos. Inmediatamente hacen un look cien veces más chic".

¿Cuántos 'looks' metes en la maleta y cuánto tiempo te cuesta decidirte?

"¡Siempre llevo alrededor de 5 blusas, 5 pantalones o faldas y 3 vestidos, por si hay alguna fiesta last minute! Unos tacones, dos sandalias y algo muy destacado como unas botas metálicas. ¡Me aseguro de que todo se pueda combinar! Eso me facilita vestirme en 10 minutos. ¡Y siempre pienso en lo que usaré al día siguiente!".

¿Quién es, en tu opinión, la verdadera reina del estilo en 'Coachella'?

"Chloé Sevigny. Tiene un estilo increíble, siempre ecléctico pero practicable y elegante. Piensa en vestidos blancos, jeans de cintura alta y mules... Creo que el estilo maravilloso de Coachella proviene de la simplicidad y la comodidad".

¿Arriesgas con tu maquillaje y peinados?

"Me encanta experimentar con el maquillaje de ojos. Tal vez una sombra azul brillante para dibujar un cat eye o labios en rojo / naranja. En cuanto a mi cabello, lo mínimo. Ondas naturales o un recogido tipo knot chic para combatir el calor. ¡Mejor concentrarte en una cosa y hacerla resaltar!".

¿Qué sueles tomar en este tipo de eventos?

"Una de mis bebidas preferidas es la 'Paloma'. Lo hago con Tequila Don Julio Blanco, un poco de jugo de naranja fresca, un chorrito de lima y seltzer. ¡Es muy fácil y un cóctel refrescante perfecto, sobre todo para esas fiestas en el desierto!".