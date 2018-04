Aunque ya estamos en primavera, lo cierto es que el clima no nos ha dado la posibilidad de sacar a pasear nuestros nuevos outfits todavía; algo que, sin embargo, ya ha hecho Meghan Markle. La prometida del príncipe Harry de Inglaterra asistió a un evento oficial en Londres y, para la ocasión, lució un vestido de inspiración marinera y aire retro, de Altuzarra, con rayas, botones y cinturón con hebilla a juego. Un look que ha enamorado y despertado críticas al 50%, como siempre.

VER GALERÍA

Meghan Markle, en Londres, con un 'outfit' de aire marinero

Llevar la chaqueta sobre los hombros o el bolso cruzado (esto último, por segunda vez) no son gestos que se esperen de una royal, pero Meghan parece no escuchar a los críticos y sí, estar dispuesta a marcar un nuevo código de estilo en la monarquía británica. Y no debe de ser tan mala idea cuando el 'efecto Meghan Markle' se sigue repitiendo con cada una de sus apariciones públicas: prácticamente cada prenda y accesorio que luce, se agota al instante. Y, como era de esperar, esto volvió a pasar con el primaveral vestido navy de Altuzarra.

VER GALERÍA

Vestido 'Audrey' de Altuzarra ($1,995)

Pero no sólo eso. También la versión low cost de su look ha colgado el cartel de sold out. Nos referimos en particular a un vestido casi idéntico, aunque con cinturón sin hebilla y una única hilera de botones, modelo Pinaphore, de Topshop que costaba $80. Y no es el único. Forever 21 tenía un look similar aunque más corto en su lookbook de SS18, por $24,90, y también se ha agotado en azul y blanco (aún lo puedes encontrar en blanco y rojo). ¿Casualidad o un nuevo récord del bautizado como 'efecto Meghan Markle'? Pero no todo es malo, afortunadamente, lo que sí puedes conseguir aún son el modelo azul del vestido original y el de manga larga con cuello de camisa (puedes ver todos estos diseños en nuestra galería de imágenes)

VER GALERÍA

Tu última oportunidad

Si te encaprichaste con el vestido de Meghan y te está resultando complicado encontrar un modelo similar, te proponemos una alternativa muy trendy: un jumpsuit de lino de Mango que puede ser tuyo por $79,99. Y te damos un consejo: no te lo pienses demasiado, o el 'efecto Meghan' podría golpear de nuevo y dejarte sin este

VER GALERÍA

'Jumpsuit' de lino de Mango ($79,99)