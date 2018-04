Cada apariencia pública de Meghan Markle se convierte en un examen. Su peinado messy, su bolso cruzado... y ahora, su chaqueta sobre los hombros. La prometida del príncipe Harry ha reaparecido en un evento en Londres y ha lucido un look muy primaveral que nos hace soñar con temperaturas más cálidas y, al mismo tiempo, nos inspira para renovar el clásico estilo navy. Pero no solo eso, con este look, la nueva royal también ha querido rendir homenaje a dos íconos de estilo. Te lo contamos todo a continuación.

Una nueva polémica

¿Es llevar la chaqueta sobre los hombros apropiado para alguien de la realeza? Sea como sea, lo cierto es que Meghan parece estar dispuesta a llevar su propio estilo a la Casa Real británica, y en cada evento es un ejemplo de ello. Esto es algo que ya hizo en su día Diana de Gales, quien consiguió creó un nuevo código de estilo royal a través de los años. Y solo hay que ver cómo llevaba en esta ocasión su bolso para comprobar que no hay crítica que afecte a Meghan, quien, a pesar de los comentarios que provocó su primera aparición pública con un bolso crossbody, ha vuelto a repetir este gesto fashion tan popular en la calle (aunque más tarde lo colgó sobre su hombro derecho).

La ex actriz eligió un vestido con print marinero y botones para asistir junto a su prometido a una recepción con delegados del Foro de la Juventud de la Commonwealth en el Centro de Conferencias Queen Elizabeth II en Londres. Un diseño de Altuzarra (colección Resort 2018) que cuesta $1,995 (también está disponible en azul) y que combinó con una blazer negra con botones dorados, de Camilla and Marc, modelo Dimmer, que cuesta $700. Esta última marca es una de las favoritas de Kim y Kourtney Kardashian y su hermana Kendall Jenner.

El conjunto de vestido y 'blazer' tiene un precio de $2,695

Dos grandes referentes de estilo

AUDREY HEPBURN. No es la primera vez que hablamos de la influencia de la actriz en los looks de Meghan. Si ella misma confesó una vez que sus cejas estaban inspiradas en las de la intérprete de Breakfast at Tiffany's, ahora ha sido este vestido el que la ha 'delatado'. ¿Sabes por qué? Este modelo chic con tirantes anchos, cinturón y hebilla a juego y bolsillos laterales se llama Audrey.

DIANA DE GALES. Aunque muchos se niegan a comparlas, lo cierto es que las chaquetas tipo blazer con botones dorados fueron una de las prendas más icónicas del armario de la desaparecida Princesa de Gales. Una tendencia que también ha sabido llevar con acierto después Kate Middleton en multitud de ocasiones; y que ahora podría adoptar Meghan como homenaje a su suegra.

Para completar su outfit, Meghan Markle añadió accesorios en los mismos tonos: negro y blanco. Por un lado, un bolso bandolera con print de rayas de la firma Oroton ($221) -que por supuesto ya se ha agotado online, aunque todavía puedes conseguirlo en azul y naranja o intenso rojo-; y unos zapatos negros de ante de 10.5 centímetros con pulsera en el tobillo de Tamara Mellon ($475 euros).

¿Qué te parece este look de la futura Duquesa de Sussex? ¿Crees que conseguirá desmarcarse del clásico estilo royal en el futuro? A la vista de las imágenes, los comentarios alrededor de sus elecciones hasta la fecha no le han afectado demasiado. Y, pensando en primavera, ¿te inspirarás en este chic vestido de Meghan para dar forma a tus próximos outfits?