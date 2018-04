Es una de las artistas latinas con más proyección a nivel internacional y cada día nos recuerda por qué. Tras salir de la banda Fifth Harmony, Camila Cabello se ha centrado en su carrera en solitario y ha conseguido grandes éxitos con temas como Havana, Crying in the club, Bad Things o Never be the same en algo más de un año. Pero hay mucho más. Al margen de su música, la artista se ha convertido ya en todo un referente de estilo gracias a su street style y a sus looks sobre el escenario. Los últimos, a base de piezas de lencería muy sexy. Pero, ¿no hemos visto estos outfits antes?

VER GALERÍA

Camila, que está recorriendo los Estados Unidos con su Never be the same Tour, ha elegido un combo muy particular para sus actuaciones: un pantalón negro con aberturas laterales y diferentes corsets de inspiración lencera (concretamente, el modelo Mercy de la prestigiosa firma Agent Provocateur, estructurado y con detalles de encaje, en dos colores). Sobre estas líneas, en beige ($690) y más abajo, en negro ($590).

VER: DETALLES DE LOS 'LOOKS' DE CAMILA CABELLO

VER GALERÍA

Para completar sus looks, la cantante luce también tights bajo el pantalón, como si de una falda se tratase (un modelo con dots o y otro con encaje de inspiración floral, ambos de Wolford). Y, a lo largo del show, va añadiendo piezas para modificar los outfits: una mesh t-shirt sobre el corset, una chaqueta de aire militar con detalles dorados... Todo, obra de su estilista Jennifer Mazur, que tambien viste a Olivia Culpo y a Alessandra Ambrosio (de hecho, es ex cuñada del ex ángel de Victoria's Secret), entre otras.

Un dress code que Camila y Jennifer han puesto en práctica en más ocasiones. Por ejemplo, en la aparición de la cantante en el programa de Ellen Degeneres. En aquella ocasión, su elección fue un vestido de encaje negro de Aadnevik, un choker de perlas de Chanel y botas de Saint Laurent.

Pero... ¿dónde hemos visto este 'outfit' antes?

Si has tenido una sensación de viajar al pasado al ver estos looks de Camila, no te preocupes, ¡es totalmente normal! Quizás en un primer momento no has sido capaz de identificarlo pero ¡sí!, Rihanna llevó uno muy similar sobre la pasarela del Victoria Secret Fashion Show de 2012. Su elección: un corset diseñado especialmente para ella por Vivienne Westwood y una falda con abertura lateral de Adam Selman. Como accesorios, unas originales gafas de sol vintage con perlas de Chanel de Depuis 1924; un espectacular choker a juego, también de Chanel, de Lynn Ban; y tights & gloves de encaje negros (estos últimos, de Cornelia James); y botines de terciopelo de Gucci.

VER GALERÍA

¿Ves el parecido? ¿Crees que Camila se ha inspirado en Rihanna? Lo que sí tenemos claro es que, si la joven cantante sigue así, logrará convertirse en otra de las grandes artistas de nuestra generación, por su personalidad, su talento y su estilo.