No hay semana que termine sin alguna noticia de las Kardashian. Los bikinis de Kourtney y Kim, el nacimiento de la primera hija de Khloe... y, ahora, el último capricho deluxe de Kylie Jenner: un total look de Fendi que no tendría nada de especial si no fuera por uno de los elementos del set. Y es que, al sexy vestido con logos XL de la marca, se unen una fanny pack, unas botas, ¡y un baby stroller a juego! Pero si esto no te parece suficientemente llamativo, te invitamos a seguir leyendo.

"Stormi strolls" y un emoji con dólares en los ojos. Con este caption acompañó Kylie la comentada imagen en su perfil de Instagram. Un detalle que describe a la perfección lo que ocurre en la foto ya que el coche de bebé en el que descansa la pequeña Stormi cuesta nada más y nada menos que $12,500. Una cifra que sumada a los 8 millones de likes (que crecen por segundos) y más de 100,000 comentarios ha contribuido a añadir un nuevo éxito viral a la ya extensa lista de logros de la joven empresaria.

Y es que teniendo en cuenta que Kylie, al igual que el resto de su familia, suele regalarse lujosos caprichos (¿has visto ya su colección de bolsos valorada en un millon de dólares?), cómo no iba a gastarse unos cuantos miles de dólares en su primera hija. En este caso, el FF Shearling Baby Pram de Fendi, un encargo de la socialité que seguro se habrá convertido en el nuevo objeto de deseo de muchas mamás.

Son muchas las celebrities que se han apuntado a la tendencia de los logos XL y, en particular, a los diseños de la casa de moda italiana Fendi; entre ellas, Rihanna o Gigi Hadid y, más recientemente, Kylie Jenner con diferentes prendas y accesorios de la firma, como el bolso de asa corta que combinó con un sexy jumpsuit de color chocolate. Algo que nos lleva ap reguntarnos dos cosas: ¿Llevaría la pequeña Stormi un look combinado con este print dentro del cochecito? y ¿habrá encargado Kylie un diseño a juego para las bebés de sus hermanas Khloé y Kim?