Tras un invierno que parecía no terminar, finalmente podremos disfrutar de días más cálidos y primaverales -o veraniegos en el caso de Kim Kardashian, si nos fijamos en sus últimas publicaciones de Instagram. La socialité y su hermana Kourtney han pasado unos días de vacaciones en las Islas Turcas y han presumido de sus beach bodies en las redes sociales con sexy bikinis metalizados, realizados en crochet al estilo tradicional de la abuela o con reminiscencias vintage, como este mini diseño rojo de Chanel de ¿25 años?

Entre todas las fotos de Kim, esta ha llamado especialmente nuestra atención, pero no sólo por las razones obvias (su espectacular físico), sino por el bikini en cuestión. Un modelo de triángulo rojo -el color que nos hace más atractivas- con tiras en la parte superior e inferior, pequeños adornos dorados y un logo XL de la maison francesa Chanel.

Pero el análisis de este look nos ha llevado a un detalle muy curioso: aunque no lo creas, este diseño podría tener más de 25 años. No, no es una broma. En la imagen inferior podemos ver a una jovencísima Naomi Campbell con un diseño exacto en color turquesa; una foto del desfile de swimwear que Chanel organizó en Paris en octubre de 1993 para presentar su colección de Spring-Summer 1994. Un claro ejemplo del éxito de lo vintage en la actualidad.

Pero, ¿se trata realmente de un diseño de 1993?, ¿lo guardaría Kris Jenner en su closet durante todos estos años?, ¿lo ha conseguido Kim de una tienda de segunda mano?, ¿lo ha recibido directamente de Karl Lagerfeld?... Lo cierto es que, sea como sea, la mom-of-three siempre acaba dándonos algo de qué hablar, sobre todo si tiene que ver con su espectacular físico. En el siguiente video puedes ver los últimos bikini shots de Kim y Kourtney en las Islas Turcas.