No es la primera vez que rompen, pero parece que Brooklyn Beckham y Chloë Moretz podrían haber puesto el punto y final definitivo a su relación. Y es que, aunque no ha habido confirmación oficial, el joven fotógrafo fue visto el pasado fin de semana paseando en actitud cariñosa por las calles de Nueva York con Lexi Wood, una modelo de veinte años que podría ser su nueva pareja. Pero, ¿quién es ella? Te contamos diez curiosidades que que puede que todavía no conozcas.

VER GALERÍA

1. Vive en Nueva York, pero nació en Toronto (Canadá): Aunque nació en una pequeña ciudad al este de Toronto, Lexi tenía muy claro que quería dedicarse al mundo de la moda y se mudó a París con su hermana cuando solo tenía 16 años. En la actualidad vive entre Nueva York y Los Ángeles y, si no hubiera sido modelo, probablemente se había dedicado al mundo del diseño pues le apasiona esta industria, según contó a The London Tree

2. Sueña con desfilar para Victoria's Secret: En una entrevista concedida a dicho medio británico confesó que le encantaría desfilar para la marca estadounidense, que además es una de sus favoritas para comprar lencería. No hay más que echar un vistazo a su cuenta personal de Instagram para constatar que Lexi adora posar de manera sensual ante la cámara, un requisito indispensable para convertirse en ángel de Victoria's Secret. Como detalle: sigue en las redes sociales al CEO de la marca, Ed Razek.

VER GALERÍA

3. Sus medidas son (casi) perfectas: Con melena castaña y ojos azules, la belleza de Lexi Wood podría haber conquistado a Brooklyn Beckham. Y es que, aunque no es demasiado alta (mide 5.5ft), la canadiense posee una figura envidiable que podría convertirla en la próxima supermodelo. Wood se acerca mucho al ideal de 'medidas perfectas' con su 81-60-83.

4. 'One Management' es la agencia que la representa actualmente: Una compañía que también trabaja con estrellas de la canción como el rapero ASAP Rocky, Steve Aoki o Demi Lovato. Años atrás, también la representaron International Model NYC o LA Models.

5. Su primer trabajo fue hace cinco años: Protagonizó una de las portadas de Glassbook en el año 2013. Esta primera experiencia como modelo no fue nada fácil, y es que el shooting tuvo lugar en Montreal, Canadá, donde las temperaturas rozaban los -4ºC.

VER GALERÍA

6. Comenzó en la industria gracias a su padre: El sueño de su hermana siempre fue ser fotógrafa y Lexi hacía de modelo improvisada para ella. En una de esas ocasiones, su padre no dudó en mostrarles las imágenes a sus amigos. Casualmente, el hijo de uno de ellos trabajaba para una agencia de modelos, a la que enviaron las fotografías y más tarde contactaron con ella. Así y por casualidades del destino, Lexi comenzó a labrarse su futuro como modelo ayudada por su padre.

7. También ha sido musa de un cantante de éxito: Su primer trabajo en el mundo de la interpretación fue en 2014 como protagonista del vídeo musical de la canción Machine de Scott Helman. De hecho, todo apunta que fue fue una buena experiencia, y en alguna ocasión afirmó que no le importaría volver a trabajar como actriz en el futuro.

8. Su ídolo es Kate Moss: Lleva poco tiempo en la industria de la moda pero Lexi tiene un referente en el que fijarse y esa es la supermodelo de los años 90, Kate Moss. La británica triunfó sobre las pasarelas a pesar de no ser especialmente alta (mide 5,5ft como ella), y eso es precisamente algo que a ella admira.

VER GALERÍA

9. Tiene casi 100 mil seguidores en Instagram: Una plataforma que sin duda ha servido para impulsar su carrera como modelo pues algunas firmas se comunicaron con ella a través de Instagram. Incluso la agencia actual que la representa, One Management, contactó con ella de esta manera a raíz de que la modelo comenzara a interactuar en las publicaciones de esta agencia en la red social. Por su parte, sigue a 950 personas, entre ellas las hermanas Hadid, Rihanna, Rosie Huntington-Whiteley y algunos de los ángeles actuales de Victoria's Secret (además de a la propia marca) como Elsa Hosk, Romee Strijd o Candice Swanepoel.

10. Su sensualidad es su carta de presentación: Como también hicieron en su momento modelos como Cindy Crawford o Kim Kardashian, Lexi Wood protagonizó la portada de la publicación estadounidense Playboy. Más tarde vendrían colaboraciones con firmas de ropa de baño, como la canadiense Ardene.