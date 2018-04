Es un tejido propio de la decoración del hogar, de la ropa de verano... y desde hace algunas temporadas también ha sacado su lado más sexy para dar forma a ropa de baño como bañadores y bikinis. Hablamos del crochet y, más concretamente, del último look de Kourtney Kardashian, que ha disfrutado de unos días en las Islas Turcas y, de paso, ha presumido de figura estilizada con un original dos piezas de She Made Me mientras conducía su bicicleta

La socialité está viviendo una etapa muy feliz de su vida y esta foto es la mejor muestra de ello. Su sonrisa, su actitud, su vitalidad... ¡nada se le resiste! Además, a sus 38 años, también puede presumir de un físico envidiable y sigue todas las tendencias de moda (a veces incluso las crea, como en este caso). Toma nota: los bikinis de crochet serán todo un hit este verano. El suyo cuesta $175 (en Shopbop) y, casi al instante, nos ha recordado a las prendas que nos hacía nuestra abuela cuando éramos pequeñas. O a esas bufandas que, si tienes habilidad con el knitting, puedes incluso hacer tu misma.

Junto a la foto de la mayor de las Kardashian, un texto: "Buenos días, isla", y entre los comentarios de sus followers, infinidad de halagos por lucir radiante y feliz, y también por su flat stomach, sus tonificadas piernas y su bronceado perfecto.

Si finalmente logras un bikini de este material, acepta una recomendación: mejor caminar por la playa con él que utilizarlo para sumergirte en el agua. El crochet no es buen amigo de este elemento (en cambio, sí lo es de Instagram). ¿Qué te parece este look? Nosotras lo tenemos claro: #beachweargoals