Que Lili Estefan y su hija Lina son como dos gotas de agua es innegable. Los ojos azules, la sonrisa, el cabello rubio, las larguísimas piernas... Clone alert! Pero este parecido se acentúa todavía más cuando la joven de 15 años lleva la ropa de su famosa mamá. Y la hija de la presentadora eligió una ocasión muy especial para hacerlo: su primera entrevista en televisión, realizada, como era de esperar, por la orgullosa mamá para su programa El gordo y la flaca.

Lili lució un femenino vestido rosa claro para asistir a una gala el pasado 16 de marzo y días después publicaba unas instantáneas en su perfil de Instagram donde veíamos a su hija, Lina, con el mismo look. Se trata de un diseño cocktail con escote off the shoulder, ruffles y abertura lateral en la falda. Un vestido que Lina eligió para su primera entrevista en televisión, seguramente para rendir homenaje a la conductora (y por qué no, para contagiarse de la profesionalidad de su mamá delante de la cámara). Y parecía sentirse cómoda y linda con él, porque también la vimos posar con el look para la host de El gordo y la flaca.

Y es que, tal y como ha contado su mamá antes, Lina quiere modelar y ya ha dado los primeros pasos participando en un desfile de moda. Pero la joven desveló más en su entrevista: "Quiero ser famosa pero como bailarina". Y, aunque no quiera dedicarse a la comunicación como su madre, lo que sí es seguro es que Lina toma buena nota de su estilo y hasta comparte ropa con ella. ¿O pensabas que solo le había 'robado' el vestido rosa? ¡Tenemos la prueba de que no es así!

Instagram volvía a convertise en 'chivato' y nos mostraba estos dos looks de madre e hija con los mismos zapatos: unas sandalias abotinadas de piel roja que Lili llevó con jeans y su hija Lina con un sencillo little black dress. Otra diferencia es el color de la pedicura que eligieron: azul vs. blanco, dejando claro que, a sus 51 años, la presentadora sigue disfrutando con sus elecciones de moda y belleza apostando por las últimas tendencias.