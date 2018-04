Blue Ivy tiene su propio stylist y comprador para sus looks... ¡desde los 20 meses de nacida!

Mientras unas niñas tienen juguetes, Blue Ivy no solo tiene comprador personal… ¡sino también su propio stylist! Y es que al ser hija de Beyoncé y Jay Z, lo menos que la pequeña de 6 años podría tener era una persona que la vista y asesore con los look para niña más glam del momento.

¿Su nombre? Manuel Mendez, quien se ha encargado de seleccionar, comprar y vestir a Blue Ivy desde que tenía 20 meses de nacida, optando siempre por looks glam, sofisticados y femeninos, tomando como inspiración el estilo de su madre, consiguiendo los mismos outfits para que ambas se coordinen, como asegura WWD.

Eso sí... Manuel ha tratado de resaltar el estilo único de Blue, el cual puede ser desde muy colorido y con estampados vibrantes hasta minimalista. ¿La marca favorita de la peque? Sin duda es Gucci, la cual suele usar tanto en su día a día como en alfombras rojas -como el traje rosa de 60 mil pesos que usó en los Premios Grammy-.

Y aunque la pequeña se ha convertido en toda una mini impulsora de tendencias gracias a sus estilosos outfits, uno de los que más sorprendió fue el dorado de Mischka Aoki con detalles metálicos 3D, el cual usó en los MTV VMAs del 2016, el cual tuvo un costo de 203 mil 569 pesos.

Y no importa en dónde esté Blue, Manuel viaja desde Nueva York -en donde vive-, hasta el lugar en el que se encuentre la peque para asesorarla y crear looks que siempre impactan a más de uno. ¿Lo mejor? Es que Blue no solo cuenta con stylist personal, sino también con dos niñeras y su propio chef personal. Eso sí, tanto Beyoncé como Jay Z siempre procuran cuidar y pasar el mayor tiempo posible con su primogénita.

