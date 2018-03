Todos sabemos que cuando Beyonce se sube al escenario se convierte en otra persona. La cantante ha hablado muchas veces de sus alter egos y es tremendamente exigente en lo que afecta a su trabajo, buscando siempre la perfección. Y eso es lo que quiere volver a conseguir en su próximo tour, On the Run II, la segunda parte de la gira que comenzó con su marido Jay Z en 2017. Por eso no escatimará en gastos y ha pedido unos costumes valorados en más de $20,000.

La espectacular artista trabaja desde hace siete años con Mark Zunino y ha sido él mismo quien ha revelado que ya tiene lista parte de la ropa que lucirá sobre el escenario en su estudio de Los Ángeles. Diseños brillantes, con detalles bordados entre los que destacan los jumpsuits y no faltarán brillos, por petición de la propia Beyoncé, pero lo más importante es que pueda moverse y bailar como siempre hace en sus espectáculos; una petición que el diseñador suele recibir por parte de otras conocidas clientas: "A todas les gusta el hecho de poder moverse y bailar y que todo siga en su sitio (...) Son shows muy particulares por el factor baile. Jennifer (Lopez) se mueve mucho. Como Britney Spears, aunque no es tan técnico, o Mariah (Carey). Pero con Beyoncé nunca se sabe porque recorre cada parte del escenario y tiene que ser capaz de hacer de todo".