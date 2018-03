Nadie debe sobrestimar el poder que tiene una mujer… ¡y menos si se trata de Selena Gomez! Así lo dejó en claro la famosa quien se convirtió en el centro de todas las miradas no solo por usar una camiseta bastante peculiar, sino también por llevarla sin bra.

Aunque Selena y Justin Bieber están pasando por un descanso -que más bien parece ruptura-, la cantante de 25 años lució más feliz que nunca al salir de una pista de patinaje sobre ruedas con una amiga, llevando unos shorts, tenis, chamarra de mezclilla y una camiseta amarilla que transparentaba su torso y más, al no llevarla con sostén.

Eso sí… a pesar de que Selena sorprendió al dejar en casa su ropa interior, otra cosa del look que usó en Glendale, California atrajo mucho más la atención tanto de paparazzi como de fans: la frase que tenía estampada la camiseta: “Nunca sobrestimes el poder que tiene una mujer”.

Y aunque varios de sus seguidores afirmaron que esto era para sumarse al movimiento feminista que ha cobrado fuerza entre muchas, otros encuentran que esta frase podría ser una indirecta a su ex pareja, quien a pesar de ser captado con una modelo llamada Baskin Champion, fuentes cercanas aseguran que el amor entre él y Selena aún no ha terminado. "Él piensa y habla de ella todo el tiempo. Su historia definitivamente no ha terminado", contó a People.

¿Lo cierto? Es que a Selena no solo le tiene sin cuidado lo que digan de su relación amorosa -y de no usar bra-, pues se encuentra disfrutando de su soltería al máximo como bien lo demostró en sus últimas vacaciones por Sídney, al presumir su figura -y cicatriz post trasplante de riñón-, de lo más orgullosa. "Selena se dio cuenta que, aunque ha tenido cambios positivos, simplemente su tiempo no es el adecuado", dijo otra fuente cercana de Selena a E!

