Un color vibrante con igual dosis de magnetismo, catalogado por la ciencia como el ideal para potenciar nuestro atractivo. Sí, hablamos del sensual rojo, capaz de transformar prendas básicas de armario -y levantar tu ánimo- en un dos por tres. Maisie Williams cree en su poder, tanto que lo eleva a su máxima potencia con total looks en sus posados de photocall. Así es cómo nos ha convencido que es el mejor color para disfrutar de la primavera.

Esta ha sido la estrategia de Maisie: combinar pantalón rosa satinado, zapatos glitter punta cuadrada y bolso con apliques de colores con el líder de su outfit, un sweater rojo con dibujos, para darle el toque llamativo y diferenciador a un básico de armario. Aunque oficialmente comenzó la primavera, esta prenda es justamente la transición perfecta para aportar la calidez justa cuando aún quedan vestigios de los días más fríos del año. Inspírate en ella y dale un toque a tu armario con sweaters estampados como los que encontrarás en la galería.

Los vestidos son los indiscutibles dueños de la red carpet, pero Maisie apostó una vez más por la diferencia y se presentó al estreno de la película 'Mary Shelly' con un conjunto total red compuesto por un top de encaje, short de cintura alta de Emporio Armani y stilettos enlazados al tobillo. Llevó a un nivel más alto esa explosión de color al elegir un rojo vibrante también para sus labios. Este es un claro ejemplo de que a veces podemos conseguir un resultado de diez aunque esquivemos las reglas básicas de moda. ¿El secreto? Usa la menor cantidad de accesorios posibles y decídete, como Maisie, por los más discretos.

Las celebs se han sumado a la tendencia del rouge, pero si aún dudas lucir con rotundidad este color, pequeños puntos de color a veces son más que suficientes para realzar el más sencillo de los estilismos y esto Maisie lo entiende perfectamente. Fíjate cómo logra realzar un look dominado por el color negro con stilettos rojos y cómo estos mismos dan el punto chic a un streetsyle conformado por jeans blancos deshilachados en el bajo, blusa negra off the shoulder y bolso cruzado en blanco. ¿El broche final? una bufanda roja con lunares blancos que cierran el ciclo de color.

Una vez más queda demostrado que no hay colores para resistirse y que el rojo es precisamente nuestro mejor y más firme aliado si queremos destacar. Así que ya lo sabes, para esta primavera atrévete con este color y añade un punto hipnótico a tus outfits.