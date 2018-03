Hace un par de semanas, una fuente cercana a la pareja revelaba la incógnita de qué firma sería la encargada de diseñar el vestido de novia de Meghan Markle para su boda con el Príncipe Harry de Inglaterra el próximo 19 de mayo. El sello elegido será Ralph & Russo, el mismo que la vistió en una de las fotos oficiales de su compromiso. Esto, deja de lado un posible diseño de algunas de sus marcas favoritas, como Roland Mouret o Victoria Beckham. Tras darse a conocer esta información, el debate en redes se ha hecho presente y el tema principal es cuánto costará la propuesta de esta casa, que tiene colecciones ready-to-wear y de Alta Costura. También está la duda de quién asumirá el costo de la compra. Ahora, nuevos datos podrían despejar estas incógnitas.

La experta en realeza, Kate Nicholl, expuso su hipótesis en Entertainment Tonight, después de la publicación de noticias en la prensa estadounidense y francesa que apuntan a que el vestido podría rondar los 560,000 dólares. Según Nicholl, la futura Duquesa de Sussex (título que se rumorea será el que finalmente reciba por parte de la reina Isabel II con motivo de su enlace) no gastará más de lo que en su día gastó su cuñada, la Duquesa de Cambridge, para su enlace con el Príncipe William de Inglaterra, es decir, unos 350,000 dólares. "Ha habido informaciones de que [Meghan] estaría considerando gastar cientos de miles de libras esterlinas en un vestido de novia. Pienso que es muy poco probable que Meghan gaste más de eso para no eclipsar a la futura Reina de Inglaterra. No creo que quiera empezar en la vida como royal siendo criticada por gastar unas 400.000 libras [550,000 dólares] en este diseño", comenta.

Asimismo, especifica cierto detalle sobre el vestido de la Duquesa de Cambridge que ha generado otro debate: "Fueron sus padres, Carole y Michel Middleton, quienes lo pagaron". Apropósito de este cometario, publicaciones como The Insider, precisan que el vestido de Meghan Markle se pagará mediante fondos privados, conforme a los gustos en moda que está demostrando la futura novia. Aunque añaden que, tras su boda con el Príncipe, sus looks como royal se conseguirán como fondos reales que también visten a Kate Middleton.

Otro detalle sería si su elección se parecerá en algo al estilo que la Duquesa de Cambridge lució en su boda, allá por 2011. Kate se decantó por un modelo de línea princesa y acabados que recordaban a Grace Kelly el día de su enlace con Raniero de Mónaco, y que, curiosamente, también definió el vestido de Alessandra de Osma en su boda religiosa con Christian de Hannover. Sin embargo, Meghan ha comentado alguna vez que su apuesta nupcial será más discreta, parecida al slip dress de línea lencera que llevó Carolyn Bessette-Kennedy cuando se casó con John F. Kennedy Jr. en 1996. Una decisión que nada tendría que ver con la creación nupcial que presentó Ralph & Russo como colofón a su desfile de Alta Costura primavera-verano 2018 el pasado mes de enero.