Quien diga que una camiseta no puede ser sexy... ¡es porque no ha visto cómo la usa Eiza González! La mexicana se convirtió en el blanco de todas las miradas no solo por usar esta prenda sin bra, sino por el poderoso mensaje que mandó a través de ésta.

Y caminando con mucho estilo así como sensualidad, Eiza convirtió las calles de Beverly Hills en su propia pasarela al lucir uno jeans con botones, botas negras con tacón y la pieza que se ha convertido en el nuevo objeto del deseo: una camiseta gris con la frase en inglés "Cuando las mujeres se apoyan mutuamente cosas increíbles suceden".

¿El toque sexy? Fue que Eiza le dio un giro a la camiseta con estilo clásico, esto al hacerle un nudo, además de usarla sin bra, algo que transparentó su torso además de resaltar sus curvas y abdomen plano mientras sonreía para los paparazzi que la seguían.

Lo curioso es que, a pesar de la sencillez de la camiseta de la firma Alice and Olivia, ésta cuesta alrededor de 2 mil 322 pesos y todo por una buena razón pues el 50% de las ganancias serán donadas a fundaciones que ayudan al empoderamiento de la mujer, un movimiento que Eiza ha apoyado mucho últimamente.

Y a ti… ¿te gustó el minimalista -pero muy sexy- look de la mexicana de 27 años?

