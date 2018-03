Los stilettos son una de sus debilidades fashion y, aunque le han provocado más de un disgusto -o mejor dicho, alguna que otra polémica por no considerarse del todo apropiados en determinadas ocasiones-, Melania Trump no parece dispuesta a bajarse de los tacones. Solo hace falta analizar su último look, con botas setenteras de tacón ancho (las favoritas de Victoria Beckham) y abrigo wrap (el preferido de Meghan Markle).

En su última aparición pública, la Primera Dama cambió sus habituales tacones finos por un calzado de tacón más ancho, pero ni uno ni otro te dan la estabilidad de un zapato plano. Eso es indiscutible. Y, en este caso, se hace aún más evidente al ver la siguiente imagen la mala pasada que el césped jugó a Melania Trump y a sus botas de tacón ancho haciéndola tambalearse.

Un calzado de tendencia que seduce a Victoria Beckham

Melania sigue los consejos de estilo de la diseñadora británica y combina sus botas altas de piel con un abrigo midi (consiguiendo el mismo efecto que Beckham con las faldas por debajo de la rodilla). La Primera Dama llevó un modelo de piel marrón llamado Laura, de Gianvito Rossi (disponible en Barneys New York por $1,625) y un abrigo largo azul marino de la firma Chloé, marca a la que también pertenecen sus gafas de sol, modelo Large Navigator en Carey ($260).

Como os comentábamos antes, el 'romance' de Melania Trump con los tacones ha estado rodeado de polémicas. Por ejemplo, cuando la Primera Dama eligió este tipo de calzado para acudir a la zona afectada por el huracán Harvey en Texas. Algo que muchos consideraron poco apropiado.