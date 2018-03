Si hay algo que llama la atención del armario de Meghan Markle -al margen de sus impecables abrigos- son los accesorios con los que completa sus looks. Sobre todo los bolsos, preferiblemente pequeños y de colores. Así, sus últimas apariciones públicas nos han permitido elaborar una sencilla guía de los tonos y modelos preferidos de la ex actriz. Chloé, Strathberry, Mulberry... ¡Piezas que no podrán faltar en tu armario antes de la llegada del verano! Y si quieres utilizarlos todo el año, seguro que te interesa saber que están disponibles en muchos más colores.