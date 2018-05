El tradicional dress code de la Royal Ascot, uno de los premios de carreras de caballos más conocidos del mundo, sorprendía el año pasado permitiendo los jumpsuits entre sus invitadas. Y en 2018 también habrá novedades, tal y como hemos podido saber recientemente. La próxima edición de estos premios, que tendrán lugar entre los días 19 y 23 de junio, no veremos ningún look con escote Bardot ya que, según ha informado la organización, estarán prohibidos.

El evento tendrá lugar aproximadamente un mes después de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry, por lo que será la primera vez que la ex actriz visite las carreras, siguiendo los pasos de su cuñada Kate Middleton. Y en esta ocasión no podrá llevar el mencionado escote Bardot, un estilo que lució el pasado mes de enero.

Al parecer, en opinión de la organización, este detalle fashion no está a la altura del lujoso evento. Entre los motivos figura que estos escotes "no favorecen a la mayoría de las mujeres mayores de 21 años", según ha explicado al diario británico Telegraph a Juliet Slot, la directora comercial del Hipódromo de Ascot. Y por eso han decidido prohibirlos para ser totalmente estrictos y ajustarse al dress code de etiqueta. También los diseños off the shoulder y los vestidos con un único tirante.

Para el protocolo, los responsables de estas carreras se dejan guiar por profesionales de la industria de la moda, que dictan las pautas sobre lo que ellos consideran un outfit formal. Y siguiendo este criterio, Kate Middleton sería el perfecto ejemplo, ya que sus looks cumplen con el decoro, la elegancia y la alta costura que se esperan. Para ellas, vestidos o faldas por encima de la rodilla o de largo midi. Los jumpsuits y pantalones tendrían que combinar con el color y el material que llevan encima. Y para terminar, un sombrero o tocado que mida siempre más de 10 centímetros de diámetro. Para los hombres, traje gris o negro, calcetines, corbata y sombrero de copa.