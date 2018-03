El detalle que no esperas del nuevo abrigo de Meghan Markle y dónde puedes encontrarlo

Cada una de sus apariciones públicas confirma que el 'efecto Meghan' es una realidad. Eso, y su amor hacia los abrigos wrap, un imprescindible en su armario. El último flechazo fashion de Meghan Markle es un modelo de J.Crew azul marino con ribete blanco que, como era de esperar, se ha agotado al instante en la web de la firma americana.

VER GALERÍA

J.Crew se ha hecho muy popular en los últimos años gracias a clientas como Michelle Obama y ahora es la prometida del príncipe Harry la que sirve de embajadora a esta firma con su último look. Su elección: un abrigo wrap bicolor elaborado en wool que ya se ha agotado en la web. También en el site de Net-a-Porter, donde costaba $300. Sin embargo, aún puedes encontrar unidades disponibles de este modelo (Tipped Topcoat in Italian Stadium Cloth Wool) en webs como Tradesy ($211.99), Ebay ($110) o Poshmark ($136), a precios muy rebajados.

VER GALERÍA

Seguidora de las últimas tendencias, Meghan apuesta por una de las combinaciones de color más complicadas (el azul marino y el negro), demostrando no tener miedo a arriesgar y sirviendo de inspiración a muchas mujeres que, seguramente después de verla a ella, se decidan a probar. Si es tu caso, haz como ella y prueba con un básico como el pantalón negro. El suyo es de Alexander Wang. Sus zapatos, también negros, son el modelo 'BB' Pointy Toe Pump de Manolo Blahnik y cuestan $595. Y el bolso, otro de sus complementos favoritos, es de Altuzarra. Es el modelo Ghianda Saddle Bag y puede ser tuyo en negro por $1,595 en Barneys. En nuestra galería puedes ver también el suéter de All Saints que se esconde debajo del abrigo.

VER GALERÍA

¿Recuerdas cuando Meghan recuperó un abrigo de su época de Suits y lo convirtió en el perfecto royal look? Aunque parece que la ex actriz no tiene ningún problema a la hora de repetir prenda, en este caso se trata de una de estreno. ¿Cómo lo sabemos? Fíjate en la parte trasera el abrigo. ¿Ves la cruz de hilo que 'adorna' la parte inferior?

Se trata de una manera de mantener la forma del abrigo hasta que se comienza a usar de manera habitual. Entonces se corta y esto permite tener más movilidad, sobre todo al sentarse o agacharse con él. También ocurre con prendas más cortas como las chaquetas, o incluso con los bolsillos, que muchas veces están cosidos.