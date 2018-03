Cada vez queda menos para el gran día y si nosotros estamos expectantes, no queremos ni imaginar cómo tiene que estar Meghan Markle. Será la boda del año sin lugar a dudas y ya son muchos los detalles que se van dando a conocer como, por ejemplo, la lista de invitados o la ¿actuación? de las Spice Girls. Sin embargo, si hay algo que no sabremos hasta el último momento es el vestido de novia de la ex actriz. Como siempre, el secreto mejor guardado. Pero mientras llega el momento son muchas las hipótesis y datos que se barajan: ¿será una firma canadiense?, ¿cuánto costará?... Sobre esto, en un primer lugar se habló de alrededor de $50,000, pero ahora se rumorea que el diseño final podría alcanzar el medio millón de dólares, diez veces más. ¿Será verdad?