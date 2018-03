La última edición de los Oscars 2018 ha tenido una fuerte presencia latina, tanto en la alfombra roja como entre los premiados (Eiza González y Gina Rodríguez han estado entre las best dressed de la noche y Guillermo del Todo ha sido el gran triunfador). Y entre los vip también se encontraban Eugenio Derbez y su mujer, Alessandra Rosaldo, que ha causado sensación con un elegante vestido rojo. Analizamos todos los detalles de su look.

VER GALERÍA

La cantante se tomó un respiro de su gira y de sus responsabilidades familiares para disfrutar de una noche de cine y glamour en compañia de su marido. Y para ello eligió un look a la altura del evento, una sofisticado diseño de Suzanne Neville en rojo -el color que más atractivas nos hace, sin importar nuestro color de piel o cabello, según la ciencia-, con cuello halter adornado con pleats y corte sirena terminado en cola. Un modelo elegido por su estilista Francis Bertrand y bautizado con el nombre de Belle que, sin duda, convirtió a Alessandra en una de las más bellas de la noche.

VER GALERÍA

Vestido 'Belle' de la 'Evening Wear Collection' de Suzanne Neville

Para completar su look eligió zapatos de Kamica Hampton, una firma basada en Texas que trabaja de manera artesanal; pendientes de DVANI by A&D Gem valorados en $15,956 (un diseño con 276 diamantes redondos de 0,32 carats engarzados en oro blanco de 18k, y con forma de estrella), una marca de joyas que también han lucido recientemente Jennifer López o Sofia Carson; un original anillo de Narcisa Pheres; y un bracelet de Hearts on Fire con dos grandes flores.

Pendientes 'Starbust EK1836' de Dvani by A&D Gem ($15,956)

Para su beauty look, Alessandra contó con la ayuda de un equipo de personas que se encargaron de que luciera como una auténtica estrella sobre el red carpet más esperado del año. El encargado de su maquillaje fue Ger Parra, que le hizo un make up de máxima tendencia con una piel muy natural y luminosa, smoky eye, labios nude y blush rosado. En cuanto a su cabello, la bella mexicana lucía su cabello con volumen, raya lateral y sobre un hombro, obra del hairstylist de las celebrities Bernardo Javier Moreno.