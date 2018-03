Nunca un vestido amarillo dio tanto que hablar. Eiza González ha dejado a un lado las supersticiones para deslumbrar en el red carpet con un espectacular vestido de Ralph Lauren que la ha convertido en una de las best dressed de los Oscars 2018. Pero eso no ha sido todo, la actriz mexicana también ha incluido en su look unos complementos de lujo: ¡joyas de 70 carats!

Su elección: tres piezas de joyería sofisticadas, femeninas y dignas de una estrella de Hollywood. Todo de la High Jewelry Collection de Chopard. Unos pendientes largos compuestos por diamantes rectangulares step-cut de 5,62 carats, un diamante de corte step de 5,22 carats, diamantes de corte baguette de 2,31 carats y diamantes de 0,77 carats engarzados en oro blanco de 18k. Una pulsera con diamantes de 53,43 carats en oro blanco blanco de 18k. Y un anillo con un diamante de corte esmeralda de 3,02 carats en oro blanco de 18k.

Para ceder el protagonismo a estas espectaculares piezas, Eiza eligió un tono rosado muy discreto para sus uñas y un maquillaje muy natural en el que solo destacaban sus labios en intenso tono coral. Tres joyas que sin duda pusieron la nota de brillo y glamour a un look que, lejos de dar mala suerte a la actriz, ya la han convertido en uno de los rostros latinos con más proyección dentro de Hollywood.

Piezas de 'High Jewelry Collection' de Chopard