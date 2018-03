Era su primera vez sobre el red carpet de los Oscars y todos nos preguntábamos qué look elegiría para la ocasión. Y Eiza González no ha decepcionado. ¡Todo lo contrario! La actriz mexicana ha deslumbrado con un espectacular diseño de Ralph Lauren que le sentaba como un guante. El color, el estilo minimal, el escote de la espalda... una combinación de elementos que convertirán este look en uno de los más recordados de la noche.

Se trata de un vestido tipo tank de la colección de Spring 2018 de la marca americana que, si ya es espectacular por delante, cuando la actriz se ha dado la vuelta para enseñarnos la espalda... Va va boom! Dos tiras cruzaban de lado a lado dejándola prácticamente al descubierto hasta la cintura.

Para el beauty look, la mexicana ha continuado con los tonos vibrantes eligiendo un labial en tono coral; una combinación cítrica que ya nos tiene pensando en el próximo verano. El resto de su maquillaje, muy natural y presumiendo de bronceado. Su pelo, suelto y con ondas naturales.

Tras el inevitable wow después de ver a Eiza, han venido a nuestra mente dos looks icónicos de otras awards seasons con los que este vestido guarda un enorme parecido. Se trata de los outfits que lucieron Jennifer Lawrence en la gala de los Oscars de 2001; y un modelo muy similar que llevó Scarlett Johansson en los Golden Globes de 2006.

Jennifer Lawrence, de Calvin Klein

También era la primera vez de Jennifer Lawrence en estos premios. Fue en 2011, y la actriz se convirtió en el centro de todas las miradas con un sencillo vestido tubo de Calvin Klein (hecho especialmente para ella) que aún hoy, siete años después sigue grabado en nuestras retinas. La ganadora de un Oscar combinó su look con su melena rubia suelta.

Scarlett Johansson, de Valentino

Unos años antes, en 2006, Scarlett Johansson elegía un look muy similar, en este caso, firmado por Valentino. Un diseño en su icónico rojo que sin duda sirvió de inspiración a Lawrence. Solo hay que mirar ambos looks para encontrar múltiples similitudes: el vestido, el cabello rubio y suelto... Dos de las mujeres más espectaculares de Hollywood que, además, también también tiene en común su apoyo al movimiento #MeToo

