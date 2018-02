El estilo de Jennifer López no puede definirse con otra palabra que no sea sensual. Su figura curvilínea ya dió de que hablar cuando protagonizó su primera película, Selena, o incluso mucho más allá cuando bailó junto a Janet Jackson. Desde entonces no ha dejado de pasearse en las red carpets con ajustados vestidos, escotes pronunciados, piernas al aire y pantalones como segunda piel.

Sus outfits casuales tampoco distan mucho de esto -los ceñidos ocupan un lugar muy amplio en su closet- pero también conviven con unos mucho más relajados que sacan a relucir su lado más urbano, algunos con la indiscutible presencia de los jeans.

Quizás nos recuerde a su personaje en la serie de televisión Shades of Blue, pero las famosas yellow boots de Timberland, uno de los rescates de la moda de los años 90 en estos tiempos, son parte de su atuendo diario, al que suma unos clásicos ripped jeans de corte recto, un sweater blanco de cuello alto, en este caso de la marca Balmain y aros dorados XXL, como dejó ver a sus fans en su cuenta de Instagram.

Para los días de compras también se apunta al mismo atuendo cómodo, claro está, pero aún en estas ocasiones está presente la alta moda, sofisticación y, a veces, la extravagancia. Por eso combina sus jeans rasgados y las clásicas 6-Inch con un cardigan de puntos firmado por Gucci y un bolso personalizado con sus iniciales de la firma Valentino. De hecho, ya ha demostrado su predilección por esta clase de atuendo en sus días de shopping a los que prefiere acompañar con lentes de aviador.

Pero J.Lo también elige vestidos que aportan gran comodidad como este de A.L.C. estampado estilo vintage en cuello V con un estampado floral que sigue siendo tendencia. Una opción por la que optó en un día de picnic familiar y que acompañó una vez más con aros grandes.

Además, suele llevar estilos deportivos como este conjunto de chaqueta de cuero negra de Gucci, blusa blanca, pantalones de chándal rojos, zapatillas negras y bolso Chanel, una alternativa versátil para los días de largas caminatas como en esta ocasión en la que visitó la ciudad de París en compañía de su novio, el ex jugador de béisbol, Alex Rodríguez.

El lado más relajado de la actriz, compositora, cantante y empresaria es un estilo que no se riñe con sus atrevidos y sexys diseños estando o no en el photocall a los que nos tiene acostumbrados, siendo de por sí una realidad tan variada que se evidencia además en su polifacética carrera. Street styles que facilmente puedes emular, con sólo decidirte a escoger el que más te gusta.