Si hace unos días se hablaba de un posible distanciamiento entre Donald y Melania Trump, y poco después la Primera Dama elegía un look que venía a confirmar lo contrario (ambos lucieron ouffits perfectamente coordinados), hoy la ex modelo también ha querido lanzar un mensaje con su último look: no es supersticiosa y no tiene miedo al animal print, uno de los estampados más complicados de llevar.

El matrimonio Trump abandonaba la White House el 5 de febrero para dirigirse a Cincinnati, Ohio, donde han visitado el Children's Hospital Medical Center para interesarse por la salud de sus pacientes más jóvenes. Allí, Melania ha pasado tiempo jugando con ellos y seguro que gracias a su look les ha transmitido energía y vitalidad. Porque el amarillo no es solo el color más temido por los supersticiosos, también es una de las tonalidades que transmite más optimismo y luminosidad a nuestro estilo. Y lo mejor de todo es que sienta muy bien a cualquier color de piel y pelo.

Porque, ¿qué mejor manera de combatir el frío que utilizando un color que grita verano? Y no en una prenda sino en dos: un 'combo' perfecto de 'top' y abrigo de Ralph Lauren que Melania llevó con una falda midi de piel con side slit, de Hervé Pierre y unos 'salvajes' stilettos de animal print, de Manolo Blahnik. Un look wild & bright que se cuela entre los mejores de la estilosa Primera Dama.