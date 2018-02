El domingo 4 de febrero, todo Estados Unidos se paralizaba para disfrutar del evento deportivo del año. El Super Bowl congrega cada edición a millones de espectadores frente al televisor para conocer al equipo vencedor de la NFL de la temporada. Y entre los fans de ambos finalistas se encontraban la top Gisele Bünchen y Olivia Culpo, ex Miss Universo y novia de Danny Amendola, el #80 de los Patriots.

VER GALERÍA

La modelo ha vivido con especial emoción las semanas previas a la gran final, compartiendo con sus seguidores su enorme felicidad desde que su chico y su equipo supieron que participarían en el partido. Sus looks, su llegada a Minnesota para disfrutar del game... ¡Todo! Por eso también esperábamos ver cómo viviría el transcurso de la final y, sobre todo, su reacción al terminar y decidirse el equipo ganador.

Y así ha sido. Después de varios videos cortos siguiendo y animando a su chico desde la grada, Olivia ha querido enviarle unas palabras a través de sus stories de Instagram después de la derrota de su equipo, los New England Patriots frente a los Eagles de Philadelphia: "Me siento dichosa y agradecida porque Dan hizo un partido increíble. Estoy muy orgullosa de él. Y no ha salido lastimado, ni muy arañado. Creo... ". Con estas tiernas y divertidas palabras, Olivia apoyaba a su chico añadiendo además el hashtag #StillWinning y una frase que la define: "Por si no lo sabíais, soy una optimista".

Un rasgo de la modelo que su chico agradecerá, tras aparecer ante los medios con un semblante serio y visiblemente afectado. Igual que Tom Brady, marido de la top Gisele Bündchen y quarterback del equipo, que también ha hablado del partido tras la derrota de los Patriots ante los Eagles.