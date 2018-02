La 52nd edición del Super Bowl nos ha tenido expectantes durante meses. ¿Qué equipos llegarían a la final? Y también, ¿quién estaría a cargo del half time? El elegido, una vez más, fue Justin Timberlake. Pero en esta ocasión no contó con ningún guest (solo un holograma de Prince en mitad de la actuación). Y después de ver su increíble performance, es inevitable hablar de su talento, sus moves... ¡y su sorprendente outfit!

Y es que, igual que suele pasar sobre la alfombra roja, el look elegido por los performers del half time de la Super Bowl despierta mucha curiosidad. Y en este caso ha sido Stella McCartney la responsable de diseñar el outfit de Timberlake. Un look inspirado en su último álbum: Man of the Woods, que ha completado con unas sneakers, rindiendo homenaje al espíritu deportivo del evento.

Modelo Air Jordan III de Nike ($200)

Concretamente, unas sneakers de Nike, tal y como ha compartido el cantante en una foto de Instagram. Unas Air Jordan III, una edición especial creada 30 años después del lanzamiento de este icónico modelo. Lo curioso del caso es que Timberlake ha sido el primero en llevarlas y apenas unos minutos después, ya estaban sold out, protagonizando su segundo record de la noche (es el primer artista que ha participado tres veces en este show).

Pero volvamos al look. McCartney diseñó un eco-friendly outfit reutilizando piel, y trabajando algodón orgánico o falsa napa. Los elementos principales del look eran una camisa y un pantalón estampados con naturaleza y animales, un estilo muy diferente al que suele lucir Timberlake, y el guiño perfecto al nombre de su último trabajo, sin duda, principal fuente de inspiración detrás de este look. La diseñadora también utilizó print de camuflaje, una bandana alrededor del cuello del cantante y hasta una chaqueta biker con flecos.

Y para terminar su performance, entonando su canción Suit & Tie, el cantante se puso una blazer a juego con el pantalón para completar su look y seguir sorprendiéndonos con sus increíbles movimientos. Esta creación personalizada está inspirada en la colección de otoño-invierno 2018 de Stella McCartney. Durante los últimos minutos, algunos asistentes pudieron ver su outfit más de cerca, ya que mientras interpretaba su Can't stop the feeling, Timberlake se mezcló con el público y hasta protagonizó algún Super Bowl selfie. Sin duda, un suit todoterreno.

Y después...

Tras su actuación, Justin Timberlake se reunión con su mujer, la actriz Jessica Biel, y ambos posaron en un cute selfie para el Instagram del cantante, donde ambos lucían beanies. Casual time! y a disfrutar de la segunda parte del partido en buena compañía.