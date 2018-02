Es uno de los eventos que más expectación despierta cada año. La final del Super Bowl es más que un partido de football, es un concierto, una fiesta y un desfile si tenemos en cuenta que algunas de las asistentes son, nada más y nada menos, que la top Gisele Bündchen y la ex Miss Universe Olivia Culpo, dos de las mujeres más bellas del mundo. Pero, ¿qué looks elegirán?, ¿cómo se preparan para el gran día?

Gisele suele hacer gala de un estilo relajado a partir de prendas básicas. Jeans y sweaters son sus must y en este caso no es diferente. La top brasileña ha elegido unos skinny jeans y unas cómodas botas negras para apoyar a su marido, un año más, en uno de los momentos más especiales e importante para él y su equipo, los Patriots de Boston. Pero no estaba sola, la brasileña estaba acompada de su hija Vivian Lake. La pequeña posaba feliz como una más en el fan team liderado por la modelo para disfrutar de este gran día. Todas, con jumpers con el número 12, el de Tom Brady.

Vivian posaba orgullosa con su jumper, pero la cosa no quedaba ahí. La pequeña también llevaba unos leggings del equipo y lo que parece una falda encima. ¡Solo tiene 5 años pero nadie puede negar que ya es toda una trendsetter! Para completar su estiloso look deportivo, unas sneakers tipo botín con suela XL y dos trenzas. Adorable!

Por otro lado, formando parte también de las supporters de los Patriots, la ex Miss Universo Olivia Culpo, novia de Danny Armendola. La modelo ha vivido con mucha emoción las últimas semanas, compartiendo su felicidad a través de las redes sociales. Y eso mismo ha hecho hace solo unas horas, con una foto en la que enseña su peinado para el evento.

Olivia ha elegido uno de los hairstyles más cool y más relacionados con el mundo del deporte: las boxer braids. Y en cuanto a su maquillaje, eyeliner de inspiración cat eye, uno de sus favoritos (¿sabias que la modelo consigue el cat eye perfecto con un sencillo truco?. Te dejamos el enlace a continuación).

Y aunque la foto no nos deja ver su look al completo, si alcazamos a distinguir una t-shirt de manga larga con los colores del equipo: el rojo y el azul.