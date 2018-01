Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo de la hija de Coco Rocha... this post happens! La pequeña Ioni Conran nos ha enamorado desde que era solo un bebé pero ha sido en el último año cuando su simpatía y su espontaneidad nos han robado el corazón por completo. La hemos visto posando como mamá, en el backstage de las fashions weeks, en el front row, ¡y hasta desfilando! Tambien experimentando con make up... y ahora esto, ¡practicando su blue steel look!

VER GALERÍA

La supermodelo, que está embarazada de su segundo hijo, ha publicado esta tierna foto de ambas en el perfil de su hija (acumula más de 65k followers) en el backstage del desfile de Jean Paul Gaultier, en el que participaron. La pequeña Ioni ha heredado de su mamá su pasión por la moda y se la ve muy cómoda en este tipo de eventos. En la imagen, esta futura supermodelo se concentra para darnos una de las versiones más adorables de la conocida mirada blue steel de Zoolander, el personaje interpretado por Ben Stiller.

Una publicación compartida de Ioni James Conran (@ioniconran) el Ene 24, 2018 at 10:21 PST

La familia se ha trasladado estos días a París, con motivo de su Haute Couture, y gracias a sus cuentas de Instagram hemos podido ver álbumes de fotos y divertidos boomerangs donde Ioni presume de flequillo y derrocha talento y simpatía on the runway. Aún es pronto pero it's pretty safe to say que estamos ante la próxima Kaia Gerber. It-girls del mundo, get ready!