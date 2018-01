Jennifer López pasa del estilo casual con jeans o pantalones baggy al bling bling en un abrir y cerrar de ojos. A veces incluso los combina y esta es, sin duda, una de las señas de identidad de la artista. Y nos lo ha vuelto a demostrar en uno de sus últimos posts de Instagram, donde posa como una princesa moderna con una falda de tul, un jersey fluffy, sandalias y... ¿calcetines 'joya'?

Así es el look que luce JLo, y nada más verlo hemos recordado a otra artista que también ha llevado estos calcetines. Y no podía ser otra que Rihanna, otra de las mejores embajadoras del estilo urbano con toques shiny. La de Barbados combinó estos curiosos calcetines (y polémicos, por su precio) con un little black dress y una puffy jacket. A diferencia de Jennifer, que optó por tonos mucho más luminosos, como el beige y el rosa pastel.

Pero la cosa no queda ahi. Y es que, lejos de ser unos calcetines normales, se trata de un modelo 'joya' de Gucci que cuesta nada más y nada menos que $1340. Y precisamente este detalle es que el que ha llamado la atención de las redes sociales en ambos casos. Pero, ¿por qué su elevado precio? Pues bien: el logo de la marca italiana, que aparece repetidamente en los calcetines, está hecho con incrustaciones de cristal y estos tienen un color iridiscente con un brillo muy especial".

Calcetines con cristales, de Gucci ($1340)

En la web de la firma incluso sugieren llevarlos con shorts porque, si tienes estos calcetines, you should flaunt them, right? Faldas cortas, minidresses o shorts, ¡tú decides!