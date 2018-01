Estamos acostumbrarlas a verlas rodeadas de flashes, ventiladores que mueven su cabello y lencería súper sexy. Tambien caminando en la playa, como si se tratara de una pasarela, o luciendo espectaculares sobre la red carpet... pero estos dos ángeles de Victoria's Secret nos han sorprendido con su último destino de vacaciones. ¿Dónde crees que fueron?

¡A la Antártida! Sí, increíble pero cierto. Y es que Jasmine Tookes y Josephine Skriver no son solo compañeras de profesion, también son besties -seguro que conoces su perfil de Instagram @JoJa donde comparten sus rutinas deportivas- y nos lo han vuelto a demostrar gracias a las redes sociales.

Cuando hablamos con ellas el pasado 27 de noviembre, día de la emisión del Victoria's Secret Fashion Show 2017, nos contaron sus ganas de pasar unos días en la Antártida en estas fechas, ¡y no mentían! Hemos podido verlo en sus perfiles de Instagram.

Las modelos han olvidado por unos días sus habituales outfits para envolverse de capas y capas de ropa y disfrutar de uno de los landscapes más espectaculares del mundo. Y sus caras de relax lo dicen todo: este ha sido, sin duda, uno de los viajes más especiales de su vida. Una aventura que han compartido juntas, pero también en compañía de sus novios, ¡y de simpáticos pingüinos! (puedes comprobarlo en nuestra galería de imágenes).

Pero el frío no ha hecho que su estilo haya salido perjudicado. Trajes de intenso color fucsia, total looks blancos para fundirse con el background y accesorios cool como headbands o gafas de sol han compuesto su dress code. Y, aunque se encontraban de vacaciones, no han podido evitar photoshoots improvisados donde han demostrado por qué son dos de las mujeres más atractivas del mundo y que lo suyo es estar delante de la cámara.