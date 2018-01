Cuando decimos que las modelos parecen de otro planeta, we mean it! Si hace unos días nos sorprendía que Candice Swanepoel hubiera desfilado embarazada en el último show de Victoria's Secret, hoy es Rosie Huntington-Whiteley la que ha utilizado las redes sociales para publicar una foto en bikini apenas seis meses después de ser madre, ¡y luce espectacular!

La modelo británica ha recuperado la figura después de tener a su primer hijo, Jack Oscar, y vuelve a lucir las curvas de infarto que la convirtieron en uno de los ángeles más icónicos de Victoria's Secret o a ser imagen de su propia firma de lencería en colaboración con Marks & Spencer, llamada Rosie for Autograph.

Un bikini asimétrico de croché con detalle metalizado

La instantánea ha sido tomada en Miami, en donde se encuentra la modelo tras su escapada navideña a Utah (un viaje que nos permitió ver la primera fotografía de su bebé). En ella, Rosie posa con un bikini negro de crochet adornado con detalles dorados. Se trata del modelo Cha Cha de Kiini.

Bikini de crochet de Kiini ($275)

El top asimétrico cuesta $155 y el bottom, de cintura alta para estilizar la pierna, cuesta $120 (en la web de la marca puedes encontrar otras versiones de este modelo: high rise, boyshort, maillot...). La modelo británica completa su look con unas gafas de sol de tipo cat-eye de Le Specs, modelo Fugitive, que cuestan $105; pulsera de Dana Rebecca, pendientes de Cèline, chocker de Anita Ko y anillo de compromiso de Neil Lane.







Curiosamente, también un bikini fue la prenda elegida por Rosie para anunciarnos su embarazo. En aquella ocasión, la modelo publicó en su Instagram una imagen tomada por su novio, el actor Jason Statham, en la que desnudaba su baby bump junto al mar.







Su pasado de ángel

Un físico como el suyo no podía pasar desapercibido para los responsables de la firma Victoria's Secret. De hecho, la modelo se convirtió en ángel oficial de la firma durante 5 años (2006-2010) participando en todos sus desfiles durante este periodo. Un trabajo que nos dejó fotografías tan impactantes como la que aparece sobre estas líneas.