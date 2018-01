Oops! ¿Qué tres mujeres no fueron de negro a los Golden Globes?

Todos esperábamos ver un blackout total en la alfombra roja de los Golden Globes pero no ha sido así. Entre todas las invitadas, hubo tres que prefirieron defender su propio dress code, frente a una mayoría abrumadora de actores, invitados, periodistas y hasta trabajadores de los premios que optaron por el negro. Te contamos quiénes fueron las tres mujeres que decidieron dar un toque de color a la ceremonia.

Eso sí, hay que recordar que las promotoras de la manifestación dijeron que quienes no pudieran ir de negro, también podía lucir el pin de Time’s Up para apoyar esta iniciativa contra el acoso sexual y las desigualdades de género en esta y otras industrias. Entre ellas, la Presidente de la Hollywood Foreign Press, Meher Tatna, quien apareció con un elegantísimo vestido de inspiración india en color rojo. Por supuesto, lució su pin de la iniciativa y al inicio de su discurso dijo orgullosa que era el momento del cambio. Aun así, las miradas de las presentes dejaban claro que les hubiera gustado que se uniera al color que reinó la noche, el negro.

También en un sexy diseño carmín, Blanca Blanco fue la primera en llegar a la alfombra roja en un vestido que no era de color negro. Ésta no es la primera vez en la que Blanca se convierte en el centro de todos los comentarios, pues el año pasado fue la protagonista de un incidente en la alfombra roja de los premios Oscar con su vestido cuando una apertura le jugó una mala jugada. Sorprendentemente, aunque ella dio el toque de color, su novio, el actor John Savage sí apostó al total black look.

Por último la modelo alemana, Barbara Meier eligió un vestido como de ninfa del bosque en vaporosas telas rosadas y azules con diseños florales que agregaban el toque de misticismo. Este diseño combinado con su melena roja hizo que fuera otra de las que aportó color sobre la alfombra roja.

