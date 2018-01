En un hecho sin precedentes, por primera vez la red carpet de los Golden Globes se ha vestido de negro. Con gran solidaridad, hombres y mujeres se han unido a la iniciativa de los movimientos #MeToo y Time's Up en contra del acoso sexual, así como de otras cuestiones de desigualdad e injusticia. Después de la ola de casos que se dieron a conocer en los últimos meses, la industria de Hollywood ha decidido hacer frente a este problema y han tomado esta oportunidad para dar a conocer su rechazo ante esta situación.

Por supuesto, hubo quien no pudo enfundarse de pies a cabeza en negro, por lo que se encuentran mostrando su apoyo con un pin con la frase Time’s Up. A través de una fuerte campaña en sus cuentas de redes sociales, las estrellas de Hollywood han compartido por qué se han unido a esta campaña que está causando revuelo en la meca del cine. Con duros datos de acoso sexual así como de otras injusticias, han querido compartir que ésta es su forma de manifestarse y decir ¡basta! Una de las frases más explicativas de lo que sucede dice: “El domingo vestimos de negro en solidaridad con los hombres y mujeres de todos lados que han sido silenciados por discriminación, acoso o abuso”.

Apenas la tarde de ayer, famosas como Reese Witherspoon, Eva Longoria, Kerry Washington, Brie Larson y Natalie Portman hicieron una invitación a través de las redes sociales para que no solo las famosas se vistieran de negro sino para que también quienes ven los premios desde casa se vistieran de este color.

Rápidamente, otras grandes estrellas han respondido a este llamado. Salma Hayek ni tarda ni perezosa respondió en su cuenta de Instagram: "Usé negro el jueves y sí, voy a vestir negro hoy- no a modo de luto sino por un despertar”. Recordemos que recientemente, Salma ha escrito un profundo testimonio en el que narró la pesadilla que vivió durante años alrededor de su relación profesional con Harvey Weinstein. Es precisamente este productor y años de acoso lo que desencadenó la oleada de declaraciones en las que personas que han trabajado en la industria se decidieron a denunciar a sus agresores.

Quien no se quiso quedar atrás cuando surgió esta propuesta del total black en la red carpet fue Sarah Jessica Parker. La fashionista por excelencia subió a su cuenta de Instagram una fotografía de su pin: “Ya tengo mi prendedor. Reuniendo todas mis opciones de zapatos negros. Ajustando mi little black dress. Invitando a todos ustedes que van a estar viendo los Golden Globes a para unirse a apoyar Time’s Up vistiendo de negro”.

Y sí, esta forma de manifestación no se ha limitado a las mujeres, más de un caballero ha llegado de negro absoluto a esta alfombra roja demostrando que son parte también del movimiento. En definitiva, algo que dará mucho de qué hablar.

