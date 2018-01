Después de muchas idas y venidas amorosas parece que Paris Hilton finalmente ha encontrado al hombre de su vida y hace solo unos días aceptaba la propuesta de matrimonio de su novio, Chris Zylka. Se trata del tercer compromiso para la socialité pero eso no le ha restado grandiosidad. Sobre todo si nos fijamos en el espectacular anillo, ¡valorado en 2 millones de dólares!

Y tras compartir la feliz noticia en su perfil de Instagram, Paris y Chris han seguido disfrutando de sus vacaciones en Aspen, donde hemos visto a la bride-to-be con un brillo muy especial. Y no nos referimos al de su anillo de diamantes, ni al de su mirada de enamorada... sino al de sus plumiferos metalizados, su prenda favorita en los últimos dias.

Paris ha cambiado el rosa Barbie por el deslumbrante dorado. Un color que combina a las mil maravillas con su cabello y tambien con su último perfume, bautizado como Gold Rush, etiqueta permanente en sus recientes publicaciones de Instagram. Pero no solo eso, también sus gafas de sol y de esquiar se tiñen de este color. Sin duda, el mejor reflejo del estado de ánimo de Paris, que ha incluído hashtags como #LuckyGirl #GoldenGirl y frases como "Life is beautiful" en sus últimos posts.

Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el Ene 3, 2018 at 8:15 PST

Y para compensar esta 'fiebre por el oro', Paris también ha dedicado un lugar especial en su armario al azul cielo. Eso sí, en su version metalizada, para seguir luciendo su tendencia favorita de la temporada. Una manera muy sencilla de convertir un look básico de ski en un outfit 100% 'instagrameable'. Si no, que se lo digan a ella.

No es casualidad que Paris eligiera un vestido a rayas doradas y negras para su celebración de Nochevieja, solo horas después de su compromiso. Ya sabemos que los looks con destellos metalizados son los favoritos de las influencers (sobre todo en ocasiones tan especiales como sus cumpleaños o, en este caso, ¡una engagement party en plena New Year's Eve!). Y este vestido de JYY London parece la opción perfecta.

Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el Ene 1, 2018 at 10:37 PST

¿Hará un guiño Paris a esta tendencia el día de su boda?, ¿nos sorprenderá con un espectacular vestido dorado o preferirá el tradicional blanco? En cualquier caso, estamos seguras de que no dejará a nadie indiferente.