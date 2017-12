¡Más cara que su abrigo! Así es la bolsa que Meghan Markle usó durante la tradicional misa de Navidad celebrada por la reina Isabel II en Sandringham, en donde no solo sorprendió con su presencia sino también por su peculiar bolsa, con la que se salió de lo establecido y -también del precio-.

Pero… ¿por qué este accesorio está en boca de muchos? En primer lugar es que, en vez de optar por un clásico clutch como lo hizo la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, la futura esposa del Príncipe Harry se decidió por algo más moderno, original y vistoso: la bolsa Pixie en tamaño mini de la marca francesa Chloé, una elección arriesgada al tener una doble textura de piel de cabra en tono saffron red, así como doble asa metálica.

Notas relacionadas:

VER GALERÍA

Sin embargo, el diseño de esta bolsa no fue lo único que causó curiosidad entre muchas, pues a pesar de que el precio de dicho accesorio no fue tan 'elevado' como lo que suele usar la realeza -esto al costar más de 28 mil pesos-, sí rebasó el de su abrigo wrap de la marca Sentaler, en la estructura que al parecer es la favorita de Meghan -con solapa, estilo cruzado y tono camel-, con un precio de 26 mil pesos.

¿Lo que ha quedado más que claro? Es que no solo esta bolsa se agotará de inmediato -algo que ha provocado Meghan con sus últimos looks-, pues sin duda este es el comienzo de la nueva era fashionista que Markle acaba de iniciar. ¡Y no podemos esperar a las tendencias modernas con las que nos sorprenderá!

VER GALERÍA