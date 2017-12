No pasan los años por ella. Thalía llegó a nuestras vidas siendo solo una niña y hoy, 30 años después, sigue enamorándonos con su sonrisa y su dulce rostro como entonces. La cantante se encuentra estos días en plena promoción, junto a su marido, Tommy Mottola, del documental 15: A Quinceañera Story, que han producido para HBO y HBO Latino, con las historias de cuatro chicas que preparan su fiesta de quinceañeras con enome ilusión. Una guiño a la telenovela que le dio la fama en 1987.

Thalia en plena promoción de su documental '15: A Quinceañera story'

En este tour televisivo que está llevando a cabo antes del estreno del documental, el próximo 19 de diciembre, la cantante hizo una parada en el Today Show y, a su llegada, pudimos verla muy abrigada y derrochando estilo con un outfit compuesto por una falda de paillettes doradas ($53.99), de su colección Thalia Sodi para Macys, y un plumífero azul marino. La clave de su look está en los toques gold -perfectos para las fiestas- tanto en la ropa como en los accesorios: anillos, cinturón y unos pendientes largos que recuerdan a los dreamcatchers.

Y precisamente este último accesorio de moda es el que nos ha hecho viajar en el tiempo al instante. En pleno revival de las tendencias de los años 90, Thalia completó su look con unos grandes pendientes que le daban un aire muy juvenil, un detalle muy afín a su estilo. Y ahora, ¿por qué no dedicas unos segundos a observar detenidamente la siguiente imagen?

Thalia en la telenovela 'Quinceañera' (1987)

¿La reconoces? ¡Es Thalía cuando era solo una teenager! La mexicana protagonizó la telenovela Quinceañera junto a Adela Noriega y esta imagen pertenece a uno de los capítulos. En él vemos a la cantante con un vestido asimétrico con encaje, el pelo recogido y unos pendientes largos metalizados, una de las tendencias más fuertes de los nineties y también en la actualidad. Pero no sólo eso, el look actual de la actriz también parece haberse inspirado en el pelo de su personaje de Beatriz (excepto en el súper volumen, claro). Si no, fíjate en los rizos y el flequillo ladeado de ambas fotos. So cute!

Sin duda los pendientes XL serán el mejor accesorios para tus looks de fiesta.