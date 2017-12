¿Eres amante de Star Wars y de los zapatos de Christian Louboutin? Si es así, ya no tendrás que ir a una galaxia lejana para encontrar una fusión fashion de ambos. El prestigioso diseñador ha creado cuatro pares de zapatos inspirados en la nueva película de la franquicia, The Last Jedi, e incluso ha creado un holograma llamado “Space Shoe”. Cuatro diseños inspirados en los personajes femeninos del film.

De izquierda a derecha: un modelo borgoña satinado, igual que la capa que lleva Amilyn Holdo, de la Resistencia (interpretada por Laura Dern); un tacón con tejidos combinados que reflejan la delicadeza y técnica de la mecánica Rose Tico (Kelly Marie Tran); un zapato plateado, como la armadura de la Capitana Phasma de la Primera Orden (Gwendoline Christie) y una sandalia con tiras de cuero emulando el arnés que utiliza la aspirante a Jedi, Rey (Daisy Ridley) y cristales azules que reflejan el lightsaber. Cada par es único y lleva la firma de Louboutin y de la actriz que inspiró el zapato.

A post shared by Christian Louboutin (@louboutinworld) on Dec 8, 2017 at 6:55pm PST

En el video que compartió la marca de zapatos en Instagram, el diseñador expresa la emoción que sintió cuando Disney le propuso la idea: "Los personajes de The Last Jedi son muy poderosos, y eso inspira mucho”, elaboró Louboutin. “Desde los colores, el material… hay tantos detalles que puedes reincorporar”. Él es tan fan de esta gran franquicia, que incluso dijo que la colaboración era la unión perfecta.

A post shared by Christian Louboutin (@louboutinworld) on Dec 9, 2017 at 8:02am PST

Unos diseños demasiado perfectos para ser reales. ¡Que lo son! pero con una pequeña trampa: estos zapatos galácticos no llegarán a tiendas ya que ayudarán a recaudar fondos para una importante caridad. Sin embargo, si realmente quieres tenerlos, puedes pujar para conseguirlos. Estos diseos estarán en una subasta hasta el 20 de diciembre y una porción de las ganancias irán a la fundación Starlight Childrens Foundation, una ONG cuyo enfoque es mejorar la experiencia de los niños hospitalizados y sus familias.

Que la fuerza te acompañe... ¡en tus 'beauty looks'!

Si buscas llevar tu obsesión por Star Wars al siguiente nivel e incorporarla también a tu rutina de belleza, Cargo Cosmetics ha sacado también una colección de maquillaje inspirada en la película y presentan una amplia variedad de productos inspirados en la película.

El lado oscuro y el lado claro de la fuerza se plasman en las dos paletas de sombras de la marca. Además, las máscaras de la Resistencia y el First Order alargan las pestañas y les dan más volumen; los cuatro espejos con fotos de algunos de personajes claves impresos en ellos (Rey, la princesa Leia, Darth Vader y BB-8) reflejarán tu fuerza interior; y, por ultimo, hay un kit de cuatro esmaltes de uñas de edición limitada.

Ya lo sabes. Si quieres unirte al boom de Star Wars, solo tienes que combinar los Louboutins de tu gusto con un maquillaje fuera de este mundo; o al menos inspirarte en estas propuestas 'de cine'. ¡Lucirás genial! La nueva película de la seqüela, Star Wars: The Last Jedi se estrena en cines este viernes, 15 de diciembre. Qué la fuerza, y los complementos más fashion, te acompañen.