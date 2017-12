¿Ha decidido Adriana Lima colgar definitivamente sus alas de ángel? La modelo de Victoria’s Secret ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que expresa su descontento por la presión que sienten las mujeres para encajar en los cánones y normas de la sociedad, y prometió hacer un cambio para unirse a las mujeres en vez de alimentar esa imagen inalcanzable.

“Si me permites, te quiero apoyar”, comienza diciendo el texto que publicó en su perfil de Instagram. “Estoy cansada de las imposiciones, y nosotras como mujeres no podemos seguir viviendo en un mundo con valores superficiales, no es justo para nosotras”. En el caption de la foto, Lima siguió expresandose y dió más explicación sobre este punto de vista: “Recibí una llamada para grabar un video sexy y después publicarlo y compartirlo en las redes sociales. Y aunque he hecho muchos en el pasado, algo dentro de mí ha cambiado".

Y sigue: "Cuando una amiga se me acercó para contarme que no estaba contenta con su cuerpo, me hizo pensar que cada día de mi vida me despierto pensando, ‘¿cómo me veo?’ ¿Me van a aceptar en el trabajo? Y en ese momento me di cuenta que la mayoría de las mujeres seguramente se despiertan cada mañana intentando encajar en un estereotipo que la sociedad/las redes sociales/el mundo de la moda, etc han impuesto… Yo pienso que no es forma de vivir y más allá de eso no es sano fisicamente ni mentalmente, por eso he decidido hacer un cambio… No me volveré a quitar la ropa sin una razón…”.

El mensaje no dice específicamente si Lima dejará sus alas, pero según indica su actividad en Instagram puede ser que el rumor sea cierto. La modelo le ha hecho unfollow a la cuenta de Victoria’s Secret, al del jefe creativo de la marca Ed Razek y a las de otras angeles de la marca -y esto ha hecho pensar a mucha gente que podria dejar de trabajar con la conocida firma de lencería-. La brasileña lleva desfilando para ellos 18 años, y el pasado mes de noviembre la modelo de 36 años dijo a PEOPLE que trabajaría con ellos durante dos años más. Pero ahora esto podría haber cambiado.

Este bombazo viene justo después de que Alessandra Ambrosio anunciara que se retiraba de las pasarelas y de Victoria's Secret. La veterana ángel anunció su despedida tras el desfile y se fue en muy buenos términos con la marca. Si esta declaración de Lima marca su despedida de la firma, dibujaría un escenario muy diferente.

¿Cual será el siguiente paso de la modelo? El movimiento de body positivity y la lucha activa por la diversidad en el mundo de la moda ha estado muy presente en el ultimo año, con la modelo plus size Ashley Graham desfilando en las pasarelas más populares del mundo o con la modelo con vitiligo Winnie Harlow protagonizando campañas de moda de firmas muy importantes. ¿Se unirá Lima a ellas a la lucha por la inclusividad? Estaremos pendientes…