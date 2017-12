Estamos acostumbradas a ver a las modelos de Victoria's Secret presumiendo de tipazo en lencería tanto en sesiones de fotos como sobre la pasarela, pero at the end of the day son mujeres como el resto, con sus bad hair days, sus complejos... y un cuerpo que sufre los mismos cambios que los de cualquier otra mujer embarazada. Y la próxima en ampliar la gran familia de VS será Behati Prinsloo, que espera su segundo hijo junto a Adam Levine, cantante de Maroon 5.

Sobre esta imagen, Behati en una de sus últimas apariciones públicas, disfrutando de un partido de basket con su marido. La modelo lucía un look de inspiración rock, su estilo favorito, con pantalones, camiseta y chaqueta de cuero en versión total black. Pero en su post más reciente de Instagram la modelo lleva un outfit muy diferente, ¡y casi invisible! Behati aprovechó las buenas temperaturas de California para tomar el sol con un bikini amarillo... Y sabemos que es amarillo porque eso es lo que dice ella junto a la imagen, ¡no porque podamos verlo!: "Intentaba enseñaros mi bikini.... es amarillo. es cute".

tried to show off my bikini...it’s yellow it’s cute ☀️ #decemberincalifornia Una publicación compartida de Behati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 12:11 PST

Una divertida fotografía donde vemos que a la modelo disfrutar de un día de relax y comprobamos que, a pesar de los inconvenientes del embarazo, no ha perdido el sentido del humor, ¡y eso nos encanta! Behati fue una de las ausentes en el último desfile de Victoria's Secret en Shangai debido a su estado pero estamos seguras de que volverá al trabajo totalmente recuperada en tiempo record, como el resto de sus compañeras.