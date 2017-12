Al más puro estilo Grace Kelly y Alberto de Mónaco, el reciente compromiso de Meghan Markle y el Príncipe Harry de Inglaterra nos ha devuelto la ilusión en los romances de cuento. Y si el otro día os contábamos donde conseguir la versión low-cost del engagement ring de la actriz, hoy os traemos unos espectaculares diseños de fantasía para convertir en realidad el soñado Happily ever after. Si alguna vez has querido igualar el estilo de las princesas Disney, ahora puedes casarte con un anillo inspirado en ellas.

Una publicación compartida de Disney Enchanted Fine Jewelry (@enchantedfinejewelry) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 6:34 PST

En las películas de Disney rara vez vemos el anillo de compromiso, pero gracias a esta línea de joyería ahora podemos imaginarlos. La esencia de cada una de ellas se encuentra en los detalles de los anillos, y eso es lo que les da ese toque mágico, soñador y único. La línea Enchanted de Disney Fine Jewelry ofrece diferentes estilos de anillos inspirados en todas ellas, y se venden exclusivamente en la joyería Zales.

Coronas, perlas, flores o incluso los palacios donde viven estas princesas adornan unos diseños cuyos precios están entre $199 - $7,499. Anillos inspirados en las princesas clásicas (Bella, Blancanieves, Jasmín o Campanilla) y en las más actuales, como Mulán, Tiana o Elsa, de Frozen. Modelos pensados en todas ellas y para complacer a todas sus fans.

VER GALERÍA

Anillo inspirado en la princesa Mulán

Si eres fan de Elsa y no puedes dejar de cantar Let It Go, querrás uno de sus anillos inspirados en los copos de nieve. Para las mujeres fuertes y valientes, mejor uno diseñado pensando en Merida (con arco y flecha sutilmente integrados en el diseño) o Mulán (con forma de una típica casa china). Las mujeres girly tienen la opción de elegir uno con forma de rosa inspirado en la Bella y en Tiana o con los moños de Blanca Nieves. Los anillos de la Cenicienta vienen con formas del castillo icónico de Disney y con topacios azules. Y si lo tuyo son colores pero te identificas más bien con una hada, el de Campanilla tiene estrellas hechas de turmalinas verdes.

VER: TODOS LOS ANILLOS INSPIRADOS EN DISNEY

Otros son menos evidentes y tienen discretos detalles, como el de Jasmín, que esconde la silueta del Taj Mahal debajo del diamante principal; el de Ariel que tiene pequeñas conchas de mar; o el de Aurora que tiene una corona minimalista. El de Pocahontas no es tan literal como las otras ya que simplemente lleva un diseño estilo navajo Y, para terminar la ronda de princesas no podría faltar Rapunzel, cuyo anillo lleva bandas doradas y plateadas entrelazadas. Puedes verlos todos en nuestra galería de imágenes.

A post shared by Zales (@zalesjewelers) on Oct 12, 2017 at 5:27am PDT

Y si te gustan todas, o te cuesta decidirte por una, la pagina web de Enchantedfinejewelry.com te da la posibilidad de contestar un quiz que te ayudará a determinar a qué princesa te pareces más en cuanto a estilo y personalidad. Una idea fantástica si quieres darle alguna pista a tu novio de tu engagement ring ideal, o quieres hacerte un regalito estas navidades. ¡Y a disfrutar de un Happily Ever After!