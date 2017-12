Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Kaia Gerber o las hermanas Hadid han vuelto a poner de moda algunas de las tendencias protagonistas de los años 90. Grandes pendientes de aro, cazadoras bomber, botas militares o tops que dejan el ombligo al descubierto, al más puro estilo Britney Spears, son algunos de los hits noventeros que han regresado en los últimos meses. Y en ese boom de los nineties es inevitable no pensar en Cher Horowitz, papel de Alicia Silverstone en la pelicula Clueless y su traje de chaqueta y falda con estampado de cuadros. Ok, ahora mira este look de Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski, con un look inspirado en 'Clueless'

FOTO: Getty Images.

La modelo asistió a un partido de baloncesto en Los Ángeles con un conjunto muy similar al popular look de Silverstone en la película, de 1995. El estilismo de Emily es de la firma Miaou y está compuesto por un pantalón de talle alto y corte tobillero (modelo Morgan, $325), a juego con un top de escote palabra de honor (modelo Lucy, $350). Las sandalias de tiras – muy veraniegas – son de Stuart Weitzman y el bolso amarillo de la firma francesa The Kooples es un diseño de la propia Emily para la marca ($445).

El popular look de Cher Horowitz con estampado de cuadros

FOTO: Getty Images.