¿Se acuerdan del vecino que les parecía extraño por llevar calcetines altos con zapatos? ¿O incluso el abuelo que llevaba ese look en el verano? Quizás solo se equivocaron de época, o no supimos entender que eran unos visionarios pues parece que esa será la nueva tendencia de moda. Y para confirmarlo solo hay que mirar la cuenta de Instagram de Rihanna, señal de que arrasará en todas partes durante las fiestas de fin de año. Pero analicemos su look al detalle.

Los botines estilo calcetín han sido un mega hit entre las it-girls desde que salieron en los desfiles de las fashion weeks hace un año. Y a esto se han sumado los botines blancos, una aportación de fashion bloggers y celebridades A-List a los éxitos fashion del año. Dos tendencias que Rihanna, como trendsetter y artista avant-garde, ha combinado dándoles un nuevo twist.

La creadora de Fenty Beauty completó el look al más puro estilo RiRi con un minivestido negro, una gran chaqueta estilo puffer y unas gafas de sol. La cantante es famosa por combinar diferentes estilos a la vez y por eso es reconocida como un icono de la moda contemporánea. Looks frescos y divertidos que rompen con las reglas tradicionales de la moda y que siempre nos hacen esperar algo distinto y original de ella.

En este caso: los calcetines. Un modelo adornado con cristales que cuesta la friolera de $1340. Pertenecen a la colección Crucero 2018 de Gucci y, como era de esperar, la artista los tiene en su poder. ¿Recuerdas el total look con cristales que la cantante de Barbardos lucio hace unos meses en su perfil de Instagram? Más tarde le seguirían otras celebrities como Kim Kardashian pero ella siempre es la primera. Y, sin duda, una de las mejores embajadoras de los looks glitter (perfectos para la app KiraKira+) y de Gucci, aunque sea de manera no oficial.

Por otra parte, hay que recordar que Rihanna es una amante de esta prenda. Sin ir más lejos, ha diseñado varias colecciones para Stance, consiguiendo una grandísimo éxito. Modelos en los que aparece ella misma, con estampados navideños, multicolor... Lo suyo es arriesgar y plasmar su sello personal en todo lo que hace. Y siempre lo consigue.

Calcetines con cristales, de Gucci ($1340)

Si te atreves a lucir el mismo look que Rihanna pero a nivel de principantes, te recomendamos probar unos en un tono neutro para que sea un poco más sutil. Pero una vez que te sientas comóda con este nuevo look, puedes probar unos de colores y/o brillantina (con sandalias son todo un hit este invierno). Recuerda: la moda debería de ser divertida, ¿y qué mejor momento para probar algo que durante las fiestas? Aparte, si una icono tan grande como Rihanna lo recomienda, ¿por qué no intentarlo?