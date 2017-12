Guía de estilo para llevar los pendientes XL

Las pasarelas dictan las tendencias y, en la mayoría de los casos, las celebrities nos dan ejemplos prácticos de cómo llevarlas. Pero no solo la ropa o los beauty looks, también los accesorios. Y, en pleno invierno, con capas y capas de ropa, además de las bufandas, los pendientes son una de las claves para conseguir un look trendy y diferente con un sencillo gesto. Nuestra apuesta: los diseños XL. Aretes grandes y llenos de detalles, modelos de formas geométricas, perlas en su versión más actualizada... y las celebrities más populares para darnos la inspiración que necesitamos. En este video verás a Demi Lovato, Selena Gomez, Hailey Baldwin o Bella Hadid, entre otras. ¡Dale al play!