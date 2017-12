Es muy divertido ver las fotos de las it-girls del momento cuando eran solamente unas bebés. El gran cambio que dieron a través de los años siempre sorprende, y siempre nos dan ternura. Modelos como Candice Swanepoel o Gisele Bündchen son algunas de las estrellas que han compartido sus throwbacks en las redes sociales. Pero hoy nos centramos en otra: Olivia Culpo.

La ex Miss Universo es ahora una atractiva morena con un long bob superchic, el corte de pelo el momento, muy sano y estilizado. Pero ese no siempre ha sido su look. De pequeña, Culpo era rubia, con el pelo lacio y llevaba fleco. ¿Quieres verlo por ti misma? Esta foto compartida por la modelo en su Instagram no deja lugar a dudas.

En brazos de su padre, con un estilo muy nineties, Olivia está irreconocible. La modelo ha dado un giro radical desde sus años con babero de Mickey y Minnie Mouse. Desde que se lanzó a la fama tras ganar los premios de Miss Rhode Island, Miss United States y Miss Universo en el 2012, su estilo se ha convertido sin duda en una de sus señas de identidad y en toda una fuente de inspiración.

Ahora, la trendsetter de 25 años viaja por el mundo y da consejos de moda y belleza en su página web. Siempre luce looks de moda impecables y nunca la verás sin sus cejas perfectamente definidas. En sus fotos de Instagram puedes seguir la envidiable vida que lleva, ver otras fotos de su niñez, e incluso podrás ver fotos con su novio y jugador de fútbol americano Danny Amendola, con quien lleva saliendo desde el 2016. Antes fue pareja de Nick Jonas durante casi dos años.

En esta otra foto, de 1997, Olivia sale posando con sus padres y cuatro otros hermanos. Ella es la mediana del clan de hermanos Culpo, teniendo a Aurora y Pete por encima de ella y Gus y Steph por debajo. Es un portrait familiar verdaderamente retro, ¡y nos encanta! Ahora la pregunta es, ¿habrá pensado Olivia volver a sus raíces y ser blondie? En pleno boom del rubio platino (Selena Gómez, Kim Kardashian...), ¡todo es posible!