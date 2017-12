El ‘efecto Meghan Markle’: el bolso que usó para su primer acto oficial se ha agotado

Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron su primera aparición pública el pasado viernes, tras anunciar su compromiso a principios de esta semana. Los recién comprometidos saludaron sonrientes a todos los que estaban a su paso, rumbo al Museo Nacional de Justicia, en la ciudad de Nottingham.

En su primer compromiso oficial al lado de su futuro esposo, la actriz de 36 años se dejó ver fabulosa con un abrigo azul marino de la marca canadiense Mackage, una falda midi de Joseph, una blusa de cuello alto de Wolford y unas altas botas negras. Para completar su outfit, Meghan eligió un elegante bolso de la firma escocesa Strathberry, el cual se agotó en pocas horas.

Fue tal el efecto ‘Meghan Markle’, que el mini tote de piel, en color borgoña y hecho a mano, ya aparece como no disponible en el portal Lane Crawford. En dicho sitio web, la bolsa aparecía con un costo de £450 libras esterlinas ($643 dólares, aproximadamente).

A través de su cuenta oficial de Facebook, Strathberry compartió un par de fotografías de Meghan llevando su elegante bolso, el cual se ha convertido en el objeto del deseo.

También se agotó el abrigo wrap que lució durante el anuncio de su compromiso

Parece que la estrella de Suits va imponiendo su estilo en cada una de sus apariciones públicas con Harry, pues el pasado lunes 27 de noviembre —fecha en la que se anunció su compromiso— su estilo volvió a llamar la atención. Tras el anuncio oficial, la actriz posó frente a las cámaras junto con su prometido, y mostró su grandioso anillo de compromiso. Una de las prendas que acaparó miradas fue el abrigo wrap blanco que eligió para usar en ese día tan especial.

Pronto, se reveló que pertenecía a la firma canadiense LINE. La prenda, con solapas extra grandes y mangas rectas, tiene un precio de $626 dólares y ya no está disponible en color blanco. La marca, una de las favoritas de la artista, le rindió un homenaje y decidió llamar al abrigo con su nombre. Así que a partir de ahora, el abrigo se conocerá como el modelo ‘Meghan’.

John Muscat, presidente y cofundador de LINE dijo: “Es para nosotros un honor increíble que Meghan eligiera un abrigo de COAT para esta ocasión tan especial. Meghan tiene un estilo chic y effortless que siempre hemos admirado. Sabemos que este abrigo en particular es una de sus piezas favoritas así que hemos decidido llamarlo 'Meghan'. Estamos entusiasmados con Meghan y le deseamos una vida llena de felicidad con el príncipe Harry”.

En exclusiva para HELLO! Canadá, Muscat habló sobre la ‘Meghanmanía’ y cómo esto ha repercutido en sus ventas. John aseguró que ya no hay más existencias de la prenda, pero que estará disponible en los primeros días de marzo próximo. ¿Cómo se enteró de que Meghan Markle usaría el abrigo de LINE para la sesión de fotos con su prometido? Muscat contó que él no tenía ni idea: "Estaba teniendo una mañana tranquila y tan pronto salí de la cama, comenzaron a llegarme varios mensajes de texto. Estaba realmente sorprendido; me siento muy honrado. Creo que fue algo encantador, cálido y generoso de su parte usar ese abrigo. Estoy muy conmovido por ello. Y creo que todo el equipo también".