¿Quién no tiene unos vaqueros (o más) en su armario? Esta prenda es, posiblemente, la más universal de todas, sirviendo a hombres y mujeres de todos los estilos. Una pieza atemporal que nunca pasa de moda y se adapta a cualquier situación. Y una de las más agradecidas ya que, aunque no lo sepas, apenas necesita cuidados para mantenerse en perfecto estado. Y esto se lo debemos a Levi Strauss y Jacob Davis, que pensaron en los jeans como uniforme de trabajo de los mineros a mediados del siglo XIX. Y esta es la principal razón por la que esta prenda es tan resistente a las manchas y por qué no necesita pasar por la lavadora tan a menudo como otras. Incluso hay quienes dicen que esta prenda cuanto menos se lave, mejor.

¿Sabes que Tommy Hilfiger asegura que nunca ha lavado los suyos? Curioso, ¿verdad? También nos encantaría saber lo que opina acerca de esto otra fiel defensora del denim como Sofía Vergara ya que, según los expertos, lo ideal es lavar los jeans cada 5 ó 10 veces que los usas. Pero, ¿sabes cuál es la mejor manera de hacerlo?, ¿crees que basta con meterlos a la lavadora como haces con el resto de tu ropa? La respuesta es "no" y por eso hemos recopilado los mejores trucos que pueden ayudarte a lavarla de manera adecuada y así prolongar al máximo su vida en tu armario. El consejo número uno: lávalos siempre a mano.

Agua y vinagre. Si lo de lavarlos poco no te convence, tenemos una alternativa para que se mantengan siempre perfectos, sin la agresión de los detergentes y la lavadora. Tan sólo necesitas dos cosas: agua fría y vinagre. Mézclalos en un recipiente y sumerge tus vaqueros en él durante una hora. Después, cuélgalos para que se sequen bien. No te preocupes por el olor a vinagre, se irá en cuanto se sequen.

Sal para conservar el color. Muchos vaqueros oscuros pierden el color al lavarlos. Pero esto se puede evitar con un truco muy sencillo para el que solo necesitas un ingrediente de tu cocina: sal. Sí, este condimento es perfecto para mantener en buen estado tus vaqueros, y es que añadido en el agua cuando los laves evitará que destiñan.

Feeling the joy since 1853. #LiveInLevis Una publicación compartida de Levi's® (@levis) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 11:24 PST

¿Y si tienen manchas? El bicarbonato puede ser una buena opción. Crea una pasta de bicarbonato y agua tibia, consigue un cepillo de dientes viejo y aplica la pasta sobre la mancha. Déjala reposar durante unas horas y después enjuaga con cuidado. La mancha habrá desaparecido.

El truco de la ducha. Otro truco para higienizar tus pantalones vaqueros sin tener que recurrir a la lavadora es, además, el mismo que podemos seguir si queremos quitarle las arrugas a nuestra prenda favorita: llevárnoslos con nosotras a la ducha, pero no de manera literal. Aprovecha el vapor de agua y cuelga tus vaqueros en el baño mientras te estás duchando, de manera que el vapor de agua mezclado con el agradable olor de los geles hará que tus pantalones vaqueros huelan bien. Hazlo si no tienen manchas importantes y simplemente quieres higienizarlos un poco.

Una publicación compartida de Pepe Jeans London (@pepejeans) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 6:35 PDT

Ventílalos. Las opciones para limpiar tus vaqueros sin tener que meterlos a la lavadora son infinitas. Si no tienen manchas, lo mejor es que los cuelgues en un tendedero al aire libre durante al menos 24 horas. También puedes usar un spray aromatizante de telas para eliminar los olores.

Si aun así quieres meterlos en la lavadora... Lo ideal es que no lo hagas, pero si no quieres lavar tus vaqueros a mano, siempre podrás meterlos en la lavadora. Eso sí, no lo hagas de cualquier modo. Lo ideal es que los metas del revés para que el exterior esté menos expuesto y no se decolore. Otras recomendaciones son lavarlos junto a ropa de color (si es de color azul marino, mejor), utilizar un detergente suave y seleccionar un programa para ropa delicada con agua fría.

Una publicación compartida de Levi's® (@levis) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 11:51 PST

No los retuerzas. Si la manera en la que los lavas es importante, también lo es la manera en que los secas. Por supuesto, nada de meterlos a la secadora (sólo si es estrictamente necesario y, si es así, asegúrate de que la temperatura es baja), ni tampoco retorcerlos para sacarles el agua, ya que de esta manera los estás deteriorando. En vez de eso, enróllalos sobre sí mismos y presiona para que suelten el agua. También puedes colocarlos sobre una toalla y enrollarlos sobre ella para que esta absorba la humedad.