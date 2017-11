El frío no invita a llevar sandalias ni zapatos que dejen el pie descubierto. Sin embargo, las últimas tendencias te permitirán seguir usando tu calzado favorito del verano durante los meses más duros del año. Y es que, si hace un par de temporadas los calcetines empezaban a reclamar su protagonismo, este otoño-invierno 2017-2018 se coronan como accesorio clave de tus looks más estilosos. Si no nos crees, revisa las fotos de street style de las últimas fashion weeks o mira los perfiles de Instagram de las mujeres más fashion. Olivia Palermo lleva sus sandalias con calcetines; también Kendall Jenner; y la brasileña Camila Coelho no es una excepción. En este video te damos algunas claves y mucha inspiración para unirte a esta sorprendente tendencia.