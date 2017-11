Es la más diferente de las hermanas Kardashian pero eso no ha impedido que haya alcanzado la misma fama (o más) que el resto de su familia. De hecho, Kendall Jenner se ha convertido en poco tiempo en uno de los rostros más buscados por firmas de moda y belleza. Y puede presumir de haber sido elegida 'Fashion Icon of the Decade' en la edición de New York Fashion Week de septiembre de este año, y hasta de haber sido nombrada hace solo unos días la modelo mejor pagada de 2017, relevando a Gisele Bündchen, que ha ostentado este titulo durante 14 ediciones. Pero no sólo eso, Kendall también tiene el honor de haber publicado dos fotos en Instagram que han conseguido el mayor número de likes, en 2014 y 2017.

Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 2:58 PDT

La foto que ves sobre estas líneas le ha valido este record y llama la atención que, en la imagen, Kendall guarda más parecido con sus hermanas de lo habitual. Pocas veces hemos visto unas curvas tan pronunciadas en la fisionomía de la modelo y parece estar encantada con el resultado, pues no ha sido la única vez en la que ha practicado esta postura, como puedes ver en la imagen siguiente, su publicación más reciente en Instagram.

peaches and the mangos Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 8:03 PST

En la foto que le ha valido el récord de la foto más vista de Instagram en 2017, Kendall lleva un bikini retro con estampado de cuadros Vichy y una camiseta corta on top. Pero no solo eso, su beauty look también respira vintage, con un marcado eyeliner de inspiración felina y un recogido con mucho volumen en la parte superior, a modo de tupé. Un look de aire pin up que hoy vuelve a poner a Kendall en el top 1 de las modelos más influyentes en la actualidad.

No es la primera vez

Tres años separan la siguiente publicación de la actualidad, y su récord (logrado en 2014) dista del actual en 2 millones de likes, señal del enorme crecimiento de esta red social en los últimos tiempos. 2,5 millones de likes consiguió esta tierna imagen de Kendall tumbada con el suelo y dibujando románticos corazones con su pelo. Un gesto que mucha gente copió a raíz de esta publicación.